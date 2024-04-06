BM: İsrail'e silah satışını durdurun

'Bu soykırımı durdurun'





Hamas'tan bahsedilmedi





Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in 33 binden fazla insanı öldürdüğü Gazze'deki soykırım uyarılarına dikkat çekerek İsrail'e yapılan tüm silah satışlarının durdurulmasını talep etti.İsrail'in Cenevre'deki BM Büyükelçisi Meirav Eilon Shahar, kararı "İnsan Hakları Konseyi ve bir bütün olarak BM için bir leke" olarak nitelendirdi.Güçlü ifadelerin kullanıldığı metinde ülkelere "uluslararası insani hukukun daha fazla ihlal edilmesini ve insan hakları ihlallerini ve suiistimallerini önlemek için İsrail'e silah, mühimmat ve diğer askeri teçhizatın satışını, transferini ve yönlendirmesini durdurmaları" çağrısında bulunuldu.Uluslararası Adalet Divanı'nın Ocak ayında Gazze'de "makul bir soykırım riski bulunduğuna" karar verdiği belirtildi.Filistin Büyükelçisi İbrahim Muhammed Kureyşi oylamadan önce konseye hitaben yaptığı konuşmada, "Hepinizin uyanmasına ve dünya çapında televizyonda yayınlanan bu soykırımı durdurmanıza ihtiyacımız var." dedi.Güney Afrika büyükelçisi Mxolisi Nkosi de konseyin harekete geçme zamanının geldiğini söyleyerek "sessizliğimizin gerçekten sağır edici olduğundan" yakındı.Nkosi "Artık İsrail'e paralel bir uluslararası hukuk sistemini uygulamayı seçemeyiz ve onun eylemlerini kolaylaştırmada suç ortağı olamayız" dedi.ABD, Almanya, Arjantin, Bulgaristan, Malavi ve Paraguay hayır oyu kullanan ülkeler oldu.Öte yandan ABD Büyükelçisi Michele Taylor, İsrail'e yönelik alışılmadık derecede sert eleştirilerde bulundu ve İsrail'in "sivillerin zararını hafifletmek için yeterli çabayı göstermediğini" söyledi.Ancak Taylor Washington'un, Hamas'ı ve 7 Ekim saldırılarını özel olarak kınamamak da dahil olmak üzere "birçok sorunlu unsuru" nedeniyle metni destekleyemeyeceğini söyledi.İnsan hakları konseyi kararında Hamas'ın adı yer almazken, İsrail'deki sivil bölgelere atılan roketler kınandı ve "geri kalan tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması" talep edildi.Ancak metnin asıl odak noktası, İsrail'in tüm Filistin toprakları üzerindeki işgaline son vermesini, Gazze ablukasını kaldırmasını ve "diğer tüm kolektif cezalandırma biçimlerine" son vermesini talep etmesi oldu.Metinde ayrıca "İsrailli yetkililerin soykırımı kışkırtma anlamına gelen açıklamalarından duyulan derin endişe" ifade edildi ve ülkelere "Filistinlilerin Gazze içinde ve Gazze dışına zorla nakledilmesinin devam etmesini engellemeleri" çağrısında bulunuldu.Özellikle, bir milyondan fazla sivilin barındığı yoğun nüfuslu Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Refah şehrine yönelik her türlü büyük ölçekli askeri operasyona karşı" uyarıda bulunuldu.Kararda ayrıca, BM'nin kıtlığın yaklaşmakta olduğu konusunda uyardığı "Gazze'de sivilleri aç bırakmanın bir savaş yöntemi olarak kullanılması" da kınandı.