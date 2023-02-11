Samanyolu Haber /Dünya / Deprem enkazı altında doğan bebeği evlat edinmek için binlerce başvuru geldi /11 Şubat 2023 11:18

Deprem enkazı altında doğan bebeği evlat edinmek için binlerce başvuru geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Suriye'nin Halep kenti yakınlarındaki Cenderis'te doğan bebeği evlat edinmek için dünya çapından binlerce talep geldi.

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Minik bebek, depremden yaklaşık 10 saat sonra ailesinin yaşadığı beş katlı apartmanın enkazı altında bulunduğunda hala annesine göbek kordonuyla bağlıydı.

Ancak afette annesi, babası ve dört kardeşi hayatını kaybetti.

Afrin'deki Cihan hastanesine götürülen bebeğe hastane çalışanları tarafından Arapça "Allah'ın bir işareti" anlamına gelen Aya ismi verildi. Halen hastanede bakım gören minik bebeğin durumunun iyiye gittiği bildirildi. Aya ile ilgilenen Doktor Hani Maruf  bebeğin ilk başlarda korkulduğu üzere omurgasında zedelenme olmadığı bilgisini verdi.

"Deprem bebek" Aya'yı, hastaneden çıkmasının ardından amcası Salah al-Badran'ın evlat edineceği bildirildi. AP haber ajansının iletişime geçtiği Badran, kendi akrabalarının da depremden sonra öldüğünü belirterek "Depremden sonra evinde ya da binasında yaşayabilecek kimse kalmadı. Buradaki binaların sadece yüzde 10'u yaşamak için güvenli ve geri kalanı yaşanamaz halde" diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı.

Kurtarıldığı anda ve hastanede çekilen görüntülerinin dünya medyasında yer almasından sonra bebeği evlat edinmek isteyen binlerce kişini teklifte bulunduğu bildirildi. Cihan Hastanesi Müdürü Dr Halit Attari bebeği evlat edinmek için dünya çapında talep geldiğini belirtti.

Fransa'da yaşayan Lübnanlı şarkıcı Paulina Queralt'tan Kuveytli bir spikere kadar binlerce kişinin ya televizyon ekranlarından ya da sosyal medyadan bu taleplerini dile getirdiği bildirildi.

Aya'dan yalnızca dört ay büyük kızı olan Dr Attari, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye verdiği bilgide "Kimsenin onu evlat edinmesine izin vermeyeceğim. Ailesine dönene kadar ona kendi çocuğum gibi davranacağım." diye konuştu ve şimdilik eşinin iki bebeği de emzirdiğini bildirdi.
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