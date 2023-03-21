Samanyolu Haber /Gündem / Deprem konutları, AKP'li belediye başkanının bacanağının arazisine yapılıyor /21 Mart 2023 19:49

Deprem konutları, AKP'li belediye başkanının bacanağının arazisine yapılıyor

Gelecek Partisi Kırıkhan İlçe Başkanı Cuma Sevinç, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin Kurtlusoğuksu mahallesinde yapılacak olan deprem konutlarının AKP'li belediye başkanının bacağının sahip olduğu tarım arazisine yapılacağını söyledi.

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AKP'li Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un Kurtlusoğuksu'da yapılacak deprem konutları için bacanağı Turhan Sedef'in arazilerini gösterdiğini iddia eden Sevinç, "Arazilerini değerlendirmek için bu bölgeyi işaret etti, Bakan Kurum da onayladı. Bu arazi tamamen tarım arazisi ve toprak zemin. Toprak zemine konut yapılması tehlikeli bunu herkes bilir. Burada konut yapılmaması gerekir" dedi.

Aynı arazide MHP'li ilçe yöneticilerinin de arsalarının olduğunu söyleyen Sevinç, buraya konut yapılmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

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