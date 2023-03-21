Deprem konutları, AKP'li belediye başkanının bacanağının arazisine yapılıyor

AKP'li Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un Kurtlusoğuksu'da yapılacak deprem konutları için bacanağı Turhan Sedef'in arazilerini gösterdiğini iddia eden Sevinç, "Arazilerini değerlendirmek için bu bölgeyi işaret etti, Bakan Kurum da onayladı. Bu arazi tamamen tarım arazisi ve toprak zemin. Toprak zemine konut yapılması tehlikeli bunu herkes bilir. Burada konut yapılmaması gerekir" dedi.Aynı arazide MHP'li ilçe yöneticilerinin de arsalarının olduğunu söyleyen Sevinç, buraya konut yapılmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.