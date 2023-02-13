Samanyolu Haber /Gündem / Tek tek hesapladı: Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen 155 bin kişi var /13 Şubat 2023 14:37

Tek tek hesapladı: Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen 155 bin kişi var

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, göçük altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısına ilişkin dehşet verici bir tahminde daha bulundu. Öte yandan Ercan, Gölcük'te aynı hatanın yapıldığını belirterek enkazı erken kaldırmama uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ağır yıkıma yol açtı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken can kaybı artıyor. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

Ercan'ın sosyal medyadan yaptığı tahmine göre, enkaz altında toplam 264 bin kişi olduğunu, 80 bin kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve 29 bin can kaybı olduğunu, sonuç olarak ise enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısının 155 bin olduğunu ifade etti.

UYARIDA BULUNDU
Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yapı sayısı 4 milyon, konut 66 bin (AFAD) (1 yapıda 5,3 daire), konut başına düşen kişi 4. Göçük altında kalan 264 bin kişi, yaralı kurtulan 80 bin, göçük altında kalan 184 bin, ölü olarak çıkan 29 bin, bugün için göçük altında kurtulmayı bekleyen 155 bin kişi."

Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan, bir başka paylaşımında ise uyarılarda bulundu. Ercan, "Göçükleri bu kadar erken kaldırmak niye? 10'uncu günde bile canlı çıkabilir. Uzun süre sonra bağırmaktan kişilerin ses telleri bozulur, sesleri çıkmaz, ölü gibi kımıldamazlar, ancak canlıdırlar. Lütfen göçüğü kaldırırken ölü bile olsa kolu, başı parçalamayın. Gölcük’te bu hata yapıldı" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tek tek hesapladı: Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen... Sonraki Haber >>

Ömer Amce, Enkaz altında idrarını içerek hayatta kalmış

Ömer Amce, Enkaz altında idrarını içerek hayatta kalmış

Sibel Kaya, 170. saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı

Sibel Kaya, 170. saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı

'Zeynep Hanım' hayata tutunamadı, Daniel gözyaşlarını tutamadı

'Zeynep Hanım' hayata tutunamadı, Daniel gözyaşlarını tutamadı

[Harun Tokak] Ah Çaresizlik!

[Harun Tokak] Ah Çaresizlik!

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den yeni yardım çağrısı: İnsanları teşvik edin

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'den yeni yardım çağrısı: İnsanları teşvik edin

AKP'lil trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı: "Tasmalı köpek..."

AKP'lil trollden insanlığı utandıran depremzede paylaşımı:

Habertürk'te depremzede isyanı: "Neden çalışma olmayan yeri çekmiyorsunuz, habercilik bu mu!"

Habertürk'te depremzede isyanı:

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Kamera açısına girmeye çalışan Nebati, Erdoğan'ı kızdırdı

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

Afrika’daki Hizmet gönüllülerinden Deprem için yardım ve dua seferberliği

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:45:30