Umutlar tükendi, Yabancı ekipler dönüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 99 ülkeden yardım teklifi geldiğini açıklayan Dışişleri Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ilde toplam 74 ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını açıkladı. Bakanlık, sahada görev yapmakta olan yabancı personel sayısının ise 9 bin 793 olduğunu aktarıldı.
Yabancı arama kurtarma ekipleri umutların azaldığı 8. günde Türkiye'den ayrılmaya başladı.
Onlarca kişiyi kurtaran İspanyol ekip, arama kurtarma faaliyetlerine son verdi ve İspanya’ya dönüş yaptı.İ spanya'nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), ülkesine dönüş öncesi son paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık" ifadeleri kullanıldı.
ALMANLARDA DÖNDÜ
Alman Teknik Yardım Kuruluşu, 50 kişilik ekibin Türkiye'deki çalışmalarını sonlandırığını açıkladı
THW'nin Yurtdışı Kurtarma Hızlı Müdahale Birimi (Seeba) gönüllüleri Çarşamba gecesi afet bölgesine ulaşmıştı. Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'de bulunan Alman yardım kuruluşları ISAR Germany ve köpekli kurtarma kuruluşu BRH'nin ortak ekibi de Almanya'ya döndü.
BRH Başkanı Jürgen Schart, kuruluşun bugüne kadarki en kapsamlı yurtdışı görevini yerine getirdiğini belirtirken, ISAR Almanya Genel Müdürü Michael Lesmeister de, gönüllülerin çalışmalarından övgüyle söz ederek, "İnsanları kurtarabilmek için tükenmenin eşiğine gelene kadar çalıştılar" ifadesini kullandı.
YUNAN EKİPTE ÇALIŞMALARINI BİTİRDİ
Türkiye’ye yardım için gelen Yunan arama-kurtarma ekipleri de ülkelerine döndü . 2 ekip askeri uçakla bölgeden ayrılırken Araçlar ve teçhizatlar ise sivil bir uçakla taşındı. " dedi.
Yunanistan Ulusal Acil Bakım Merkezi'nden (EKAB), 4 doktor ve hemşirelerin de aralarında bulunduğu ilk EMAK ekibi 2 arama-kurtarma köpeği ile çalışmalara katılmak üzere 6 Şubat'ta Türkiye'ye gitmişti. EMAK'ın 2'nci ekibi ise iki gün sonra 15 itfaiyeci, bir arama-kurtarma köpeği ve çeşitli ekipmanlarla deprem bölgelerine ulaşmıştı. Yunanistan bölgede insani yardım faaliyetlerine devam ediyor .
İsrail'den gelen United Hatzalah ekibi de daha önce güvenlik gerekçesi ile İsrail'e dönme kararı almıştı İsrail ordusuna bağlı arama kurtarma ekipleri de İsrail'e döndüler
İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nin verdiği bilgiye göre, İsrail'in bölgede kurduğu sahra hastanesi ise depremde yaralanan yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek. Açıklamada, İsrail arama kurtarma ekibinin altı günde 19 kişiyi enkaz altından çıkardığı da ifade edildi