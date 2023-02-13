Umutlar tükendi, Yabancı ekipler dönüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 99 ülkeden yardım teklifi geldiğini açıklayan Dışişleri Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ilde toplam 74 ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını açıkladı. Bakanlık, sahada görev yapmakta olan yabancı personel sayısının ise 9 bin 793 olduğunu aktarıldı.





Yabancı arama kurtarma ekipleri umutların azaldığı 8. günde Türkiye'den ayrılmaya başladı.





Onlarca kişiyi kurtaran İspanyol ekip, arama kurtarma faaliyetlerine son verdi ve İspanya’ya dönüş yaptı.İ spanya'nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), ülkesine dönüş öncesi son paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Bizde ömür boyu iz bırakacak bu görevi geride bıraktık" ifadeleri kullanıldı.







ALMANLARDA DÖNDÜ



