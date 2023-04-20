Samanyolu Haber /Gündem / Depremin acı gerçeği: Ölüm raporu olmayan binlerce insan var, gerçek sayı hesaplanamıyor /20 Nisan 2023 14:17

Depremin acı gerçeği: Ölüm raporu olmayan binlerce insan var, gerçek sayı hesaplanamıyor

Depremlerin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, "Ölüm raporu verilmemiş binlerce insan var. Gerçek ölüm sayılarına ulaşmak imkansız. Sağlık yönetimi sınıfta kaldı" tespitini yaptı.

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Depremin üzerinden 73 gün geçti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) depreme ilişkin ikinci ay inceleme raporu yayımladı. Raporda depreme ilişkin sağlıklı bir veri akışının olmadığına dikkat çekildi.

Deprem bölgesinde Ölüm Bildirim Sistemi’ne kaydedilmemiş (ÖBS) kişilerin hâlâ yaşıyor göründüğüne dikkat çekilen raporda, “Ölüm raporu verilmemiş binlerce insan mevcut. Bu da ölümlerin gerçek rakamlarına ulaşmayı imkansızlaştırıyor. Bu durum aynı zamanda kayıp kişilerin yakınları için de büyük bir psikolojik yıkıma neden oluyor” ifadelerine yer verildi. 

Sağlık hizmetleri ve koordinasyonun da tam anlamıyla sağlanamadığına vurgu yapılan raporda öne çıkan maddeler şu şekilde: 

- Hatay’da sahra hastanesi ve üniversitenin sadece acil servisleri ve poliklinikleri çalışmaktadır. İskenderun, Samandağ, Antakya ve Defne’de yerel düzeyde oluşturulmuş tam teşekküllü sağlık hizmetlerinin olmaması dikkat çekicidir.

- Depremin üzerinden iki ay geçmesine karşın barınma ile ilgili sorun en çok dile getirilen sorunlar olarak varlığını sürdürüyor. Hâlâ çadıra erişemeyen yurttaşlar bulunuyor. Depremzedeler kendi imkanları ile kurdukları derme çatma çadırlarda zor koşullarda yaşamaya çalışıyor. Yurttaşlar su, tuvalet ve duş olanaklarında yaşanan sorunlar nedeniyle konteyner talep ediyor. 

- Beslenme çoğu yerde tek tip (kuru fasulye, nohut, makarna, pilav vb.) olarak veriliyor. Her ne kadar protein ve karbonhidrat ihtiyacını karşılasa da yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanamadığı açıktır. Azalan aşevleri yanında soğuk yemeklerin, özellikle Adıyaman’da az olan sebze yemeklerinin kişilerin kendi yapmasını teşvik edilmektedir. Fakat çadırlarda ve konteynerlarda yemek yapabilme koşulları çok yetersizdir. 


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