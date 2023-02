Depremlerde altıncı gün: Can kaybı 21 bin 43'e yükseldi

Depremden günler sonra kurtarıldılar

Hatay'dan bir üzücü haber daha









Depremde çöken binaların enkazında arama- kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden kişiler için Kapıçam Mezarlığı'nda iş makineleriyle yan yana binlerce mezar açıldı. Mezarlara, işlemi tamamlanan deprem kurbanlarının cenazeleri 24 saat boyunca defnediliyor. Şu ana kadar 3 bini aşkın kişinin defnedildiği Kapıçam Mezarlığı'nda halen bir yandan iş makineleri ile yeni mezarlar kazılıyor, bir yandan da defin işlemleri sürüyor.

99 ülkeden yardım teklifi, 68 ülkeden kurtarma ekibi geldi

"Bağışlar AFAD koordinasyonunda yürütülmeli"





Hatay'da Yaseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialara yönelik açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir" diye yazdı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.AFAD Kriz Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise şu an itibarıyla 1 milyon 50 bin civarında vatandaşı geçici barınma merkezlerinde barındırdıklarını, vatandaşların beslenme ve temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Afet bölgesinden tahliyelerin de sürdüğünğ belirten Oktay, "Şu an itibarıyla 190 bin vatandaşımız bölgenin dışına tahliye edildi. Bunların yaklaşık 90 bini bölge dışında oluşturduğumuz geçici barınma merkezlerinde, geri kalanlar ise yakınlarının yanına yerleşmiş durumda. Tahliyeler konusunda vatandaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2'nci Sokak'ta yıkılan 8 katlı Sözel Apartmanı'nın enkazından 122 saat sonra Maşallah Çiçek, sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından Çiçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Adıyaman'da Özlem Yıldız adlı kadın, depremden 117 saat sonra ABD Arama Kurtarma Timi'nin (USAID) de yer aldığı çalışmalar sonucu sağ olarak kurtarıldı. Yıldız'ın çöken 8 katlı binanın ikinci katında oturduğu belirtildi.Kahramanmaraş’ta da 70 yaşındaki Menekşe Tabak'ın 112 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldığı belirtildi.Hatay'dan ise üzücü bir haber daha geldi. Ekiplerin, Akevler Mahallesi'nde ısı ölçer cihazı ve sesli çağrıların ardından hayatta olduğu saptanan 13 yaşındaki Aya adlı çocukla irtibat kurduğu belirtildi. Bir ayağı beton bloğun altında kalan Aya'nın ayağının kesilmesine karar verildiği, ancak çocuğun bir süre sonra entübe olduğu ve depremden 122 saat sonra kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.Dışişleri Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin ardından 99 ülkenin Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğunu, 68 ülkeden gelen arama 8 bin 326 arama kurtarma personelinin sahada görev yaptığını bildirdi. Bakanlık, 13 ülkeden bin 563 arama kurtarma personelin daha gelmesinin beklendiğini açıkladı.Bağış meselesine de değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bağışların AFAD koordinasyonunda yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Şeffaf olması, Sayıştay denetiminde olması önemli. Art niyetlilerin olabileceği bunun da önünün kesilmesi açısından önemli" dedi.