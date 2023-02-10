Samanyolu Haber /Gündem / Depremzedeler hayvan barınağına sığındı /10 Şubat 2023 08:35

Depremzedeler hayvan barınağına sığındı

Merkezi Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem, bölgedeki 10 ilde büyük tahribat yaparken, Osmaniye’deki Hayvan Hakları Federasyonu’na (Haytap) bağlı bir çiftlik kapılarını depremzedelere açtı.

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Haytap Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, Osmaniye’de 200 metrekarelik alan üzerine kurulu emekli hayvan çiftliğinde jeneratör, su deposu odun gibi imkanlara sahip olduklarını belirterek, ciddi bir konfor alanına sahip tesislerini depremden zarar gören vatandaşların da hizmetine açtıklarını bildirdi.

“Haytap olarak ikinci bir yaşam hakkı derken insan hayvan ayırt etmiyoruz” diyen Laçinbala, İstanbul’dan veteriner hekimlerin de aralarında bulunduğu teknik bir ekibin arazi aracıyla yola çıktığını kaydetti.

Tesislere depremden etkilenen vatandaşların gelmeye başladığını ifade eden Laçinbaba, “dün 15 kişi buraya geldi kalacak yer bulanlar gidiyor yerlerine yenileri geliyor” dedi.

Depremde zarar gören hayvanlarla ilgili bilgi veren Laçinbala, barınakta bir yıl yetecek kadar samanlarının olduğunu, 6 ay öncesinde kışın zor koşulları göz önüne alınarak 144 ton mama tedariki yapıldığını ve il merkezlerine dağıtıldığını kaydetti.

Ali Laçinbala, “Biz bu afeti birlikte dayanışma ile atlatacağız” ifadesini kullandı.

Çiftlikte kalan depremzedeler evleri büyük hasar gördüğü için eşyalarını almak için bile içeri giremiyor. Şehirdeki yardım çalışmalarında koordinasyon eksikliği olduğunu dile getiren afetzedeler en çok çocuklarının durumundan endişe ediyor.

Haytap'ın çiftliğini ziyaret eden vatandaşlardan Kazım Laçinbala verdiği röportajda, "Birçok insanın evi tamamen çöktü ya da ağır hasarlı. Büyük ihtimalle de yakın bir zamanda bu hasarlı binalar yıkılacak. Vatandaşlar dişinden tırnağından artırarak ev sahibi olmuştu ancak hepsi bir depremde gitti. Artık şu andaki ekonomik şartlarda yeni bir ev almak da hayal oldu." diye konuştu.
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