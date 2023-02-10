'Depremde can kaybının ulaşacağı nokta müdahaledeki etkisizlikten'





Kılıçdaroğlu, o dönemde afet yönetiminde yaşandığı belirtilen bazı eksikliklerin sıralandığı raporu "koordinasyon sağlanamadı, toplanma alanı yanlış seçildi, yardımlar geç geldi, çadır takibi yapılamadı, görevli personelin takip ve koordinesini sağlayacak birim yoktu, koordinasyon birimi oluşturamadık, yemek dağıtımında sorunlar yaşadık, afet nakliye personeli ancak iki gün sonra Düzce iline ulaşabildi, deprem sonrasında zarar tespit sürecinde yetersiz kalındı, düzgün bir zarar tespit ekibi kuramadık, inşaat mühendisleri yerine öğretmen ve imamlardan ekip kuruldu" ifadeleriyle özetledi.

Deprem bölgesine bilinçli bir şekilde nasıl yardım edebiliriz?

Bir video konuşmasıyla 23 Kasım 2022'de Düzce'de yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depreminin ardından AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından hazırlanan rapor üzerinden değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, raporun dikkat çektiği eksiklikleri dile getirerek bugün yaşanan deprem felaketiyle kıyasladı.Yaklaşık 2 buçuk ay önce hazırlanan Düzce Depremi Etki Analiz Raporu'ndan bölümler okuyan Kılıçdaroğlu raporun afet riskinin yüksek olduğu Türkiye'de afet yönetimine katkı sunması amacını taşıdığını hatırlattı."AFAD kendi röntgenini kendi çekmiş" diyen CHP lideri depremin çok büyük olduğunu, ama depremden çok daha büyük olanın "koordinasyonsuzluk, plansızlık ve liyakatsizlik" olduğunu belirtti ve "Bile bile, göz göre göre bu riskleri aldılar" dedi.Kılıçdaroğlu, "Oluşan can kaybımızın ulaşacağı nokta depremin büyüklüğünden değil, müdahaledeki etkisizliktendir, yetersizliktendir" ifadesini kullandı."Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sonuna kadar mücadele edeceğini" ifade eden Kılıçdaroğlu "Bizim de kader planımızda bu varmış" ifadeleriyle sözlerini bitirdi.AFAD'ın son bildirdiği verilere göre, depremlerde 17 bin 134 kişinin hayatını kaybettiği, 70 bin 347 kişi de yaralandı.