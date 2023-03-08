Samanyolu Haber /Gündem / Depremzedeler nasıl oy kullanacak? /08 Mart 2023 11:04

Depremzedeler nasıl oy kullanacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan, depremzede yurttaşların adres işlemlerine ilişkin açıklama yapıldı. Deprem bölgesinden diğer illere giden depremzedelerin adres değişikliği, ikamet aldırma işlemlerinin e-Devlet ve nüfusmatik üzerinden yapılabileceği aktarıldı.

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Kahramanmaraş depreminin vurduğu 11 ilden farklı kentlere göçler devam ederken, depremzedelerin nasıl oy kullanacağı belli oldu. 


Deprem bölgesinden diğer illere giden depremzedelerin adres değişikliği ile ikamet aldırma işlemlerini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra, e-Devlet ve nüfusmatik üzerinden yapılabileceği aktarıldı.

BAKANLIK AÇIKLADI
İçişleri Bakanlığı'ndan yurttaşların adres işlemlerine ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkân sağlanmıştır. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen 'karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler'e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir."
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