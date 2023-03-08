AKP seçmeni Erdoğan’a bağlılığı gözden geçiriyor

Türkiye’yi sarsan deprem felaketi ve sonrasında yaşanan insanlık dramı, seçim tartışmalarıyla boyut değiştirirken İngiltere merkezli saygın haber ajansı Reuters dikkat çekici bir habere imza attı.





Ajans, “Türkiye’de depremzedeler seçimde Erdoğan’a bağlılıklarını gözden geçiriyor” başlığıyla kapsamlı bir haber yayınladı. Haberde Reuters muhabirinin yaklaşık 30 kişiyle görüştüğü belirtilirken Erdoğan’a desteğin değiştiği belirtildi. Haberde, hükümetin kurtarma çalışmalarında yavaş hareket edilmesi ve yetkililerin açıklamalarının rahatsızlık ve öfke yarattığı kaydedildi.





“DESTEKLERİNİ SORGULUYORLAR”





Fakat haberde bazı seçmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partisi AKP’ye oy vermeye devam edeceği belirtildi. Haberde, “Reuters geçen hafta Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep’te yaklaşık 30 depremzede ile görüştü. Sonuna kadar Erdoğan’ı destekleyeceğini söyleyenler bile desteklerini sorguluyor” denildi. Kahramanmaraşlı bir öğrenci ismini açıklamadan Reuters’a konuşarak, “Fikrim tamamen değişti. AKP’liyiz fakat deprem bizim için her şeyi değiştirdi” dedi.





Reuters’a konuşan AKP’li bir yetkili ise bölgedeki tepkinin farkında olduğunu söylerken, binaların yeniden yapılması ve kafası karışık bir muhalefet sayesinde seçimin kazanılabileceğini söyledi.





Haberde, “Bölgede 2018’deki seçimlerde AKP ve MHP’ye yüzde 65 üstü oy geldi. Reuters’a konuşan birçok vatandaş, muhalefet partisinin adayını geç açıkladığını ve sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi milliyetçi kökenli bir adaya oy vereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda Yavaş’ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağını söylemişti.