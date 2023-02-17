Depremzedenin isyanı : Enkaz altında bağıra bağıra çocuğun sesi kısıldı, 11 gündür gelen yok!

Deprem bölgesinden gelen ve sosyal medyada yayınlanan yeni bir video, arama kurtarma çalışmalarında yaşanan mağduriyetleri de gözler önüne serdi. İçeride yakınları bulunan bir genç kadın, 11 gündür enkazın başında beklediklerini ancak hiç kimsenin gelip yardım etmediğini anlattı. Depremzedenin açıklamalarına göre enkazın altından iki gün boyunca çocukların ağlama sesleri geldi fakat ‘yardım’ çığlıkları karşılık bulmadı. Depremzede, “Bugün 11. gün ancak hala gelen yok. Enkazın altında 9 kişi var. AFAD nerede, biz göremedik.” dedi.





KRT mikrofonların akonuşan depremzede vatandaşın açıklamalarından bazı bölümler şöyle: İki gün boyunca biz bebeğimizin ağlama sesini duyduk. Kimse gelmedi. Kendi çabamızla eştik burayı, iki cenaze çıkardık. 11. gün oldu. Bakın kim var benim binamın başında? Hiç kimse yok! Bir Allah’ın kulu da gelip tam anlamıyla çalışmadı. Bir ekip bulduk, Hollandalı. Başka bir enkaza götürdüler. AFAD nerede? Benim binama adım atmadılar. Bir tane insan çıkartmadılar. Kendi çabamla iki cenaze çıkardık. 9 kişi içeride. 5 aylık bebek, 5 ve 7 yaşında çocuk. Şurada 2,5 aylık bebek var. Yok! Bir Allah’ın kulu yok! Kim duyacak benim sesimi? 11 gün oldu. Teyzelerim, dayılarım sokakta. Onlara koşamıyorum. Buraya hiç birşey yapamıyorum. Bir Allah’ın kulu yardım etmiyor. Çadır kurmuşlar, önlerine makarlarını atıp ‘alın hadi yemeğinizi yapın’ diyorlar. Devlet sadece karnımızı doyuruyor. Enkaz altında bağıra bağıra çocuğun sesi kısıldı. 7. gelmiş ses dinliyor. 7. gün kimin sesi kalır? Mucize istiyoraz daha hala ama mucize için kimse gelip de müdahale etmiyor bize…