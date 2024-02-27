Der Spiegel: Almanya ve Hindistan, Ukrayna için mühimmat konusunda görüşmeler yürütüyor





SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA









Hindistan'ın, Moskova ile iyi ilişkileri nedeniyle Ukrayna'ya devredemeyeceği yüz binlerce top mermisi bulunuyor. Bu nedenle Der Spiegel'in bir kaynaktan alıntı yaparak yazdığına göre Hindistan, aracılar vasıtasıyla mühimmat satmak için Almanya ile pazarlık yapıyor.





Yayına göre Berlin, büyük mermi rezervlerine sahip olabilecek Arap ülkeleriyle de benzer anlaşmaların mümkün olduğunu düşünüyor. Ayrıca yayının görüştüğü uzmanlar, mühimmatın Balkanlar ve birçok Afrika ülkesinde de bulunabileceğine inanıyor.





AB, Ukrayna'ya 2 yılda 130 milyar Euro'dan fazla yardım yaptı





Bu arada Avrupa Birliği, Ukrayna’ya yönelik yeni yardım programı kapsamında ilk 4,5 milyar Euro'yu Mart ayında gönderecek. Böylece AB, 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya yardım programlarının bir parçası olarak 130 milyar Euro'dan fazla yardımda bulunmuş olacak.





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Başbakanı Denis Shmygal ile Kiev'de yaptığı görüşme sonrasında, ülkenin Mart ayında Avrupa Birliği'nden ilk mali yardımı alacağını duyurdu. Ona göre ödeme 4,5 milyar Euro tutarında olacak.





Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya mali destek sağlamanın yanı sıra silah, mühimmat ve hava savunma sistemleri sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise AB'nin 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya yardım programlarının bir parçası olarak 130 milyar Euro'dan fazla yardımda bulunduğunu söyledi.