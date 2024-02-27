Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da ilaç sıkıntısı riski sona erdi /27 Şubat 2024 13:07

Almanya'da ilaç sıkıntısı riski sona erdi

Almanya Sağlık Bakanı, çocuk ilaçlarının tedarikindeki sıkıntıların çözüldüğünü ve önemli pediatrik ilaçların güvence altına alındığını duyurdu.

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Almanya'da soğuk mevsim henüz sona ermedi ve son zamanlarda çocuk ilaçlarının bulunabilirliği konusunda tedarik sorunları yaşandı. Peki şuanki durum nedir?

Alman Sağlık Bakanı, son zamanlarda yaşanan ilaç tedarik sıkıntısının rahatladığını açıkladı. Pazartesi günü Berlin'de açıklama yapan Bakan, "Eczanelerdeki alım ve satış rakamları istikrara kavuştu" dedi. "Acil listesindeki" pediyatrik ilaçların tedariki olumlu yönde gelişti ve güvende.

Eylül ayında Almanya İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü, en yüksek öncelikte tedarik edilmesi gereken 30 preparatı içeren bir "acil liste" yayınlamıştı. Şimdi ise Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), eczane, doktor ve üretici temsilcileriyle yaptığı toplantıda, bu "acil listedeki" ilaçların 2022 kışına kıyasla önemli ölçüde arttığını açıkladı.


ANTİBİYOTİKLERDE HALA EKSİK VAR

Bakanlığa göre, azitromisin ve klaritromisin antibiyotiklerinde hala eksiklikler var. Bununla birlikte, yaklaşan endüstri teslimatları nedeniyle tedarik iyileşmeye devam edecek. Astım ilacı salbutamolün tedariki, yakın izleme ve üretim ve tedarikin yeniden ayarlanması sayesinde güvence altına alındı.

Bakanlık, yetişkin ilaçlarının tedarik durumunun da şu anda istikrarlı olduğunu açıkladı.
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