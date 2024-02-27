AB'den bankacılıkta devrim: 10 Saniyede havale imkanı

Avrupa Konseyi, Euro bölgesindeki kişi ve şirketlerin transfer yaparken paralarını daha hızlı almalarını istiyor. İlgili yönetmelik Nisan ayında yürürlüğe girecek. 18 aylık geçiş döneminin ardından 2025 sonbaharında tüm Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girmesi bekleniyor.





Yeni sistem "Anında Ödemeler" olarak adlandırılıyor. Ayrıca tüm Avrupa Birliğinde geçerli olacak. AB ülkeleri Pazartesi günü Brüksel'de yönetmeliğe son şeklini verdi.





2025 SONBAHARDAN İTİBAREN DEĞİŞECEKLER





Yunanistan veya İtalya'da banka hesabı bulunan herkes, Euro bölgesi içinde gerçekleştirilen banka havalelerinin genellikle yüksek maliyetlerle sonuçlandığını deneyimlemiştir. Özellikle acil durumlarda yapılan transferler, normal hizmete göre iki katı ücretlendirilebiliyor. Almanya'da dahi, "anında transfer" veya "gerçek zamanlı transfer" hizmetleri için genellikle yüksek ücretler talep ediliyor; bu ekspres hizmetlerin maliyeti sekiz Euro'ya kadar çıkabilirken, 500 Euro'ya kadar olan küçük miktarlı transferler için bile genellikle iki Euro ücret alınıyor.





Hızlı transferler için alınan yüksek ücretler artık yasaklanacak ve ekspres transferler standart hizmet haline getirilecek. Bankalar, parayı on saniye içinde aktarmak zorunda olacaklar ve bu süre genellikle bir iş günü süren standart transferlerle aynı olacak. AB, üye devletlerin bu hizmeti mümkün olduğunca uygun fiyatlarla sunmalarını şart koşuyor. Özellikle Almanya'da, bireyler genellikle standart transferler için bile ücret ödemek zorunda kalıyorlar, örneğin ATM'ler veya banka gişeleri aracılığıyla. Bankalar gelecekte, online veya şubeden yapılan standart transferler için ücret talep edebilir, çünkü AB kararında ücretsiz para transferlerine dair bir hüküm bulunmuyor.





Dolayısıyla, gişeden veya ATM'lerden yapılan transferlerin gelecekte de muhtemelen maliyetli olmaya devam etmesi bekleniyor. Ancak, yenilik şu ki, ekspres transferler için ek ücretlerin artık standart varyantlardan daha pahalı olmayacak.





BANKA TRANSFERLERİNDE DAHA FAZLA GÜVENLİK





Banka transferlerinde daha fazla güvenlik sağlanacak. Yeni düzenlemeye göre, ödeme sağlayıcıları alıcının adını ve IBAN'ını kontrol etmek zorunda olacaklar. IBAN ile isim uyumsuzluğu tespit edildiğinde, sağlayıcılar doğrudan ödeme yapan kişiyle iletişime geçerek olası bir hata veya dolandırıcılık girişimine işaret edecekler. Bu önlem, banka transferlerinin güvenilirliğini artırarak, tüketicilerin dolandırıcılık durumlarında kaybettikleri paraları geri alabilme olasılığını artıracak. Bu sayede, finansal işlemlerde daha fazla güvenlik sağlanmış olacak.