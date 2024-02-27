



TZOB verileri, son bir yılda gübre, süt yemi, besi yemi, elektrik ve ilaç fiyatlarında ciddi oranlarda artış olduğunu gösteriyor. Bu artışlar, çiftçilerin üretim maliyetlerini önemli ölçüde yükseltiyor. Mazot fiyatındaki yüksek artışlar da çiftçileri zor durumda bırakıyor.

Çiftçiler borç batağında

Çiftçilerin toplam borcu 700 milyar liraya dayandı. Verilen devlet desteği çok yetersiz. Bu tablo çiftçilerin üretimden çekilmesine, hayvan varlığının azalmasına ve et, süt, meyve-sebze gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasına sebep oluyor.



Tarımda kriz derinleşiyor

Uzmanlara göre Türkiye’de tarım büyük bir çıkmazda. Girdi maliyetleri artıyor, destekler yetersiz kalıyor, çiftçiler borç batağında yüzüyor.









Son haftalarda Almanya, Fransa, Romanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Yunanistan gibi pek çok Avrupa ülkesi çiftçilerin protesto gösterilerine sahne oluyor. Çiftçiler, genel olarak ise artan maliyetlere ve sektördeki vergi indirimleri ile desteklerin azaltılmasına tepkili. Tarım ürünlerine daha fazla ödeme ve daha az bürokrasi talep ediyorlar. Türkiye’de de çiftçiler yüksek maliyetler karşısında teşviklerin yetersizliği konusunda uzun süredir şikayetlerini dile getiriyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin verileri ışığında, son bir yılda gübre, süt yemi, besi yemi, elektrik ve ilaç fiyatları ciddi oranlarda artış gösterdi. Bu artışlar, çiftçilerin üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca, mazot fiyatlarındaki yüksek artış, çiftçileri zor durumda bırakıyor.





Devlet destekleri yetersiz kalıyor





Çiftçilere yönelik devlet destekleri ise artan maliyetler karşısında yetersiz... Çiftçilerin borçluluk durumu ise giderek ağırlaşan bir tablo çiziyor. Tarım Kredi Kooperatiflerine ve bankalara olan borçlar çiftçilerin belini büküyor. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Avrupa’daki çiftçi eylemlerinin temel gerekçelerinden biri de mazota verilen desteğin azaltılması planı idi. Türkiye’de zaten mazota verilen vergi desteği yok” diyor. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar “Üreticilerimiz artan mazot fiyatları karşısında bahar aylarında kullanması gereken mazotu nasıl alacağını bugünden düşünür hale geldi. Tarım ve çiftçilerimiz için mazot zorunlu bir üretim aracıdır, tüketim maddesi değildir. Bu nedenle özel tüketim olarak düşünülmemeli ve vergi de konulmamalıdır” diyor.