Samanyolu Haber /Gündem / Biden açıkladı: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak /27 Şubat 2024 11:37

Biden açıkladı: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını söyledi.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas ile devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin umutlandıran bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Joe Biden Gazze'de insani ara konusunda, "İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak" açıklamasında bulundu.

Biden, dün gece Amerikan NBC kanalında, komedyen Seth Meyers'e verdiği mülakatta, "Ramazan yaklaşıyor ve İsrailliler rehineleri kurtarmamız için bize zaman tanımak amacıyla Ramazan ayı boyunca da faaliyette bulunmayacakları konusunda anlaşmaya vardılar" dedi.

Biden, ateşkesin önümüzdeki pazartesi gününe kadar başlamasını umduğunu sözlerine ekledi.

ANLAŞMA NELERİ İÇERİYOR?

Paris’teki ateşkes görüşmelerinde hazırlanan taslak teklife göre tüm askeri hareketlilik Ramazan ayı boyunca 40 gün duracak ve Filistinli mahkumlara karşılık İsrailli rehineler takas edilecek.

Buna göre her 1 İsrailli rehineye karşılık 10 Filistinli mahkum takası yapılacak.

Taslağa göre Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin kuzeye dönüşüne izin verilecek ancak askerlik yaşındaki erkekler hariç tutulacak.

İsrailli tüm rehine kadınlar, 19 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar ve hastalar Filistinli mahkumlarla yapılacak takasla serbest kalacak.

Her gün 500 yardım kamyonunun girişine izin verilecek, binlerce çadır ve karavan temin edilecek.

Taslak ayrıca Gazze Şeridi'ndeki fırınların ve hastanelerin onarımını da içeriyor.
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