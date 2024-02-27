Biden açıkladı: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırıları sürerken Hamas ile devam eden ateşkes görüşmelerine ilişkin umutlandıran bir açıklama geldi.





ABD Başkanı Joe Biden Gazze'de insani ara konusunda, "İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak" açıklamasında bulundu.





Biden, dün gece Amerikan NBC kanalında, komedyen Seth Meyers'e verdiği mülakatta, "Ramazan yaklaşıyor ve İsrailliler rehineleri kurtarmamız için bize zaman tanımak amacıyla Ramazan ayı boyunca da faaliyette bulunmayacakları konusunda anlaşmaya vardılar" dedi.



