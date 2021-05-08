Derbiyi Cim Bom aldı, zirve karıştı

Süper Lig'in 40. haftasındaki kritik derbide Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. TT Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluk yarışına tutundu ve yarış son haftaya kaldı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Babel, 45+1. dakikada penaltıdan Falcao ve 76. dakikada Arda Turan'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 42. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.
Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, zirvedeki Beşiktaş ile puan farkını 3'e indirdi ve 2. sıraya yerleşti. 7 maç sonra yenilen Beşiktaş ise 81 puanla zirvede yer aldı.
Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş evinde Karagümrük ile karşılaşacakken, Galatasaray ise deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak.
Diğer yandan Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.
Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Alper Potuk kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 42. dakikada Ozan Tufan ve 90+6. dakikada Enner Valencia'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Ankaragücü 39, Fenerbahçe 77 puana ulaştı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.