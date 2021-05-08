Samanyolu Haber /Gündem / Derbiyi Cim Bom aldı, zirve karıştı /08 Mayıs 2021 23:24

Derbiyi Cim Bom aldı, zirve karıştı

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide Galatasaray, zirvedeki Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise rakibi Ankaragücü'nü 90+6'ıncı dakikadaki golüyle geçti. Ligde son 2 haftaya girerken ligin zirvesi karıştı.

SHABER3.COM

Süper Lig'in 40. haftasındaki kritik derbide Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. TT Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluk yarışına tutundu ve yarış son haftaya kaldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Babel, 45+1. dakikada penaltıdan Falcao ve 76. dakikada Arda Turan'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 42. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, zirvedeki Beşiktaş ile puan farkını 3'e indirdi ve 2. sıraya yerleşti. 7 maç sonra yenilen Beşiktaş ise 81 puanla zirvede yer aldı.

Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş evinde Karagümrük ile karşılaşacakken, Galatasaray ise deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak.

Diğer yandan Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu. 

Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Alper Potuk kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 42. dakikada Ozan Tufan ve 90+6. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Ankaragücü 39, Fenerbahçe 77 puana ulaştı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Derbiyi Cim Bom aldı, zirve karıştı Sonraki Haber >>

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

AKP'nin yeni tercihi 'Çılgın Hırsız' oldu

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

NASA yayınladı: İşte Mars'taki helikopter uçuşunun ses kaydı

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

İsrail'den Aksa'da namaz kılanlara tepki çeken baskın

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

AKP'liler çok rahatsız: Bundan sonra partiymiş martiymiş hiç umurumda değil

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Kalecinin o hatası şoka uğrattı!

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Aşırı hızlı otomobilin çarptığı polis havada taklalar attı

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Polisten Furkan Vakfı gönüllülerine sert müdahale

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Sedat Peker'den Mehmet Ağar'a çok sert suçlamalar

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Meral Akşener’den Bakan Koca’ya tepki

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler

Cevizoğlu: Bu iş İmamoğlu'na puan getirir, kendi kendilerini şikayet etmiş olabilirler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:32:43