Derbiyi Cim Bom aldı, zirve karıştı

Süper Lig'in 40. haftasındaki kritik derbide Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. TT Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluk yarışına tutundu ve yarış son haftaya kaldı.







Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Babel, 45+1. dakikada penaltıdan Falcao ve 76. dakikada Arda Turan'dan geldi. Beşiktaş'ın tek golünü ise 42. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.





Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, zirvedeki Beşiktaş ile puan farkını 3'e indirdi ve 2. sıraya yerleşti. 7 maç sonra yenilen Beşiktaş ise 81 puanla zirvede yer aldı.





Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş evinde Karagümrük ile karşılaşacakken, Galatasaray ise deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak.



