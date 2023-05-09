Samanyolu Haber /Gündem / Derviş'in göremediği son isteği ortaya çıktı /09 Mayıs 2023 17:30

Derviş'in göremediği son isteği ortaya çıktı

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve eski CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş, geçen günlerde Amerika'da hayatını kaybetmişti. Son olarak Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, Derviş'in son isteğini yazdı.

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Ekonomist ve siyasetçi Kemal Derviş, 74 yaşında yaşamını yitirmişti. ABD'de tedavi gören Derviş'in Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğine dair iddialar bulunuyordu. Derviş, özellikle 3 aydır yoğunlaşmış bir hastalık ve tedavi süreci içindeydi.

Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, doktorların durumundan haberdar ettiği Derviş'in dostlarını telefonla arayarak veda ettiğini, Amerika'ya gelmemelerini, toplaşıp kendisini anlamalarını istediğini yazdı. 

Derviş'in ölmeden önce yakınlarına "Seçim sonuçlarını görmeden gitmek istemiyorum" dediği öğrenildi.

Yılmaz'ın "'Süper Bakan' Kemal Derviş’in Son İsteği: 'Seçim Sonucunu Görmek İstiyorum'" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"Amerika’da son 2 yıldır Parkinson tedavisi gören Kemal Derviş dün (8 Mayıs) hayata gözlerini yumduğunda, cenaze törenini de organize etmişti.

Türkiye’deki ekonomik krizin derinleştiği 2001 yılında Dünya Bankası’ndaki 22 yıllık kariyerini geride bırakıp Türkiye’ye davet edilen Derviş, 'sağ kolu' olarak anılan Oya Ünlü Kızıl’a 2 ay önce veda telefonu açmış."

"TEK DİLEĞİ VARDI..."
"Ünlü Kızıl, Derviş’in Amerika’dan aradığında kendisi ile yaptığı veda konuşmasını şöyle aktarıyor:

'Hastalığının seyrini ve doktorların ömrünün bitmesine sayılı günler kaldığını söylediklerini anlattı. Kendi ölümünü haber veren bir dost ile konuşmak çok zordu. Tek dileği vardı; ‘Seçimlerin sonucunu görmek istiyorum’ dedi. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikasından çok büyük üzüntü duyuyordu. Millet İttifakı’nın kazandığını görmek istiyordu.'

Derviş’in veda telefonu açtığı isimlerden bir diğeri de yakın dostu ulusal ve uluslararası nitelikteki hukuki ihtilaflarda tahkim heyetlerinde başkan ve üye olarak görev yapan TED Üniversitesi Yüksek Öğretim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Celal Göle olmuş." 
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