Samanyolu Haber /Gündem / Tahıl anlaşmasının detayları açıklandı /09 Mayıs 2023 16:47

Tahıl anlaşmasının detayları açıklandı

Tahıl anlaşmasının yeri ve zamanı Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından 10-11 Mayıs olarak açıklandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, tahıl anlaşmasının uzatılmasına ilişkin 10-11 Mayıs’ta İstanbul’da üst düzey dörtlü bir görüşmenin gerçekleşeceğini duyurdu.

Benzer bir açıklama da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten geldi. İspanyol Pais gazetesine demeç veren Guterres, İstanbul'da tahıl anlaşmasının tüm tarafları olan Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında dörtlü görüşme yapmayı planladıklarını belirtti.

"İstanbul'da tüm taraflar arasında bir görüşme hazırlamayı planlıyoruz. Rusya'nın sorunlarına daha iyi eğilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diyen Guterres, tahıl anlaşmasına yönelik bazı dolaylı engeller de bulunduğunu ve BM'nin bunları çözmeye çalıştığını ekledi.

İstanbul’da 22 Temmuz 2022’de imzalanan tahıl anlaşmasının süresi 19 Mayıs’ta doluyor.
Anlaşma en başta 120 gün için imzalanmıştı ve daha sonra 120 gün için daha uzatıldı. Fakat Rusya, anlaşmanın kendisiyle ilgili kısmının uygulanmıyor olması nedeniyle son olarak anlaşmanın sadece 60 gün için uzatılmasına onay verdi.

Tahıl anlaşması, sadece Ukrayna tahılının değil Rus tahılının dünya pazarlarına ulaşması önündeki engellerin de kaldırılmasını içeriyor.
Rusya’nın tarım ürünlerine ilişkin Batı tarafından alınmış doğrudan bir yaptırım kararı olmasa da lojistik ve sigortalama ile ilgili yaptırımlar nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatına da dolaylı olarak kısıtlama getirilmiş durumda.

Rusya uzun zamandan beri bu kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyor ve bu kısıtlamalar yüzünden tahıl anlaşmasının şartlarından birinin yerine getirilmediği uyarısını yapıyor.
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