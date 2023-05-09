Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım'dan muhalefete skandal sözler: 'İlk defa terör örgütleri de sandığa geliyor' /09 Mayıs 2023 17:40

Yıldırım'dan muhalefete skandal sözler: 'İlk defa terör örgütleri de sandığa geliyor'

Ankara'da konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs'a sayılı günler kala yine provokatif dile sarıldı. Yıldırım, "Pazar günü yapılacak seçimde ilk defa terör örgütleri de sandığa geliyor" diye konuştu.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime günler kala, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm iktidar kurmayları hedef gösterici ve kutuplaştırıcı dil kullanmaya ara vermeden devam ediyor. Provokatif dile sarılan son isim de AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım oldu.

Cumhuriyet'in haberine göre Yıldırım, “Pazar günü yapılacak seçimde ilk defa terör örgütleri de sandığa geliyor” dedi.

Binali Yıldırım, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Erdoğan’ı rekor oyla yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek için destek istedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ DE SANDIĞA GELİYOR"
Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğuna işaret ederek,"Pazar günü yapılacak seçimde ilk defa terör örgütleri de sandığa geliyor. Uğruna 40 kırk bin şehit verdiğimiz on binlerce sivil ve masum vatandaşımızı kaybettik. Terör örgütleri PKK’sı, PYD’si, YPG’si, F...’sü, yetmez. Bunların arkasında iplerini ellerinde bulunan bulunduran emperyalist ülkeler hep bir ağızdan Kemal beye destek olun diyorum. Eğer terör örgütüne karşıysanız terör örgütünün temsilcileriyle oturup bu desteğin şartlarını ne konuştuysanız bunu da millete açıklayacaksınız” şeklinde konuştu.
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