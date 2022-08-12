Samanyolu Haber /Gündem / ‘Deterjan Pazarı’nın yöneticisi gözaltında: ‘Üç ay bekleyin’ dedi, tehdit etti /12 Ağustos 2022 11:29

‘Deterjan Pazarı’nın yöneticisi gözaltında: ‘Üç ay bekleyin’ dedi, tehdit etti

‘Deterjan Pazarı’nın yöneticisi Süleyman Kocabaş, sosyal medyadan yayımladığı videoyla üyeleri, “Herkes bekleyecek. Beklemeyenlerle hır-gür edeceğiz. Herkes kendinde hata arasın” diye tehdit etti, ardından yedi yöneticiyle birlikte gözaltına alındı.

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Ankara’da faaliyet gösteren ‘Deterjan Pazarı’ adlı firma sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra üç katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. Zincirin reklam filmlerinde Öykü Çelik, Melek Baykal, Onur Büyüktopçu gibi isimler de boy göstermişti. ‘Saadet zinciri’ benzeri yapının çöktüğü dün kamuoyuna duyuruldu. 

Vurgunun boyutunun 500 milyon lira olduğu ve on binlerce kişinin parasını kaptırdığı öne sürülürken, ‘zincirin başı’ Süleyman Kocabaş da önce ortadan kayboldu, bugün de gözaltına alındı. Hürriyet’in haberine göre Koçbaş’la birlikte yedi yönetici de gözaltında.

Kocabaş, gözaltına alınmadan sosyal medyadan video yayınlayarak üyeleri hedef aldı.

Kocabaş şunları söyledi: “Şirket kapanırsa ödeme yapamayız. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi, iki aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. Üç ay süre istiyorum. Herkes bekleyecek. Beklemeyenlerle hır-gür edeceğiz. Herkes kendinde hata arasın. ‘Ben kredi çektim ödeyemiyorum’ diyorlar. Ben mi sana kredi al dedim.”
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