Samanyolu Haber /Gündem / Deutsche Bank'tan Kanal İstanbul açıklaması /01 Temmuz 2021 17:34

Deutsche Bank'tan Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul projesinde adı geçen Deutsche Bank, söz konusu projenin finansmanıyla ilgili Türkiye'den kendilerine herhangi bir talep gelmediğini açıkladı.

Deutsche Bank'tan Kanal İstanbul açıklaması

Almanya merkezli Deutsche Bank, Kanal İstanbul projesinin finansmanıyla ilgili Türkiye'den kendilerine herhangi bir talep gelmediğini açıkladı.

Euronews Türkçe'ye konuşan Deutsche Bank yetkilisi, proje finansmanlarıyla ilgili konuları konuşmadıklarını, ancak Deutsche Bank olarak kendilerine ya da kendilerine bağlı finans kuruluşlarına Türkiye'den projenin finansmanı konusunda bir talep gelmediğini aktardı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günkü AKPGrup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Eğer kredi verecek olursanız, bunları ödemeyiz. Deutsche Bank'a tehdit sallıyorlar. 'Ödemeyi kesinlikle yapmayız.' Daha şimdiden... Devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bunlardan haberleri bile yok." demişti.

Aynı gün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından Deutsche Bank'ı etiketleyerek "Ulusumun çıkarlarına ve dünya iklim politikasına ters düşen Kanal İstanbul projesine fon sağlayacak kuruluşlara Hazine'den ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca projenin doğamıza vereceği zararlar için tazminat isteyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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