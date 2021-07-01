Eski Başkan Donald Trump'ı zor günler bekliyor









Weisselberg'ün Perşembe sabah saat 6.20 sularında avukatıyla beraber New York'un Manhattan bölgesindeki mahkemeye giriş yaptığı görüldü.





New York eyaleti savcılarının eski Başkan Trump'ın şirketi ve iş ilişkilerine yönelik iki yıllık soruşturmanın ardından Perşembe günü ilk cezai suçlamaları açıklaması bekleniyor. Bunlar arasında Trump Organization'ın ve şirketin mali işler müdürü Allen Weisselberg'ün şirket elemanlarına sağladıkları ek olanaklara bağlı vergi suçlarını içermesi söz konusu.





İki kaynağa göre Trump Organization ve şirketin mali işler müdürü Allen Weisselberg hakkındaki iddianame, Manhattan'da bir eyalet mahkemesinde Perşembe günü açıklanacak.





Halen devam eden soruşturma hakkında konuşma yetkisi olmayan iki kaynak, isimlerinin açıklanmaması şartıyla bilgi verdi.





Soruşturmanın bu aşamasında Donald Trump'a herhangi bir suçlama yöneltileceğine ilişkin işaret yok. Soruşturma, Demokrat Partili Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ve New York Eyalet Başsavcısı Letitia James tarafından yürütülüyor.





Çarşamba günü Teksas eyaletini ziyaret eden Trump, gazetecilerin New York'ta devam eden soruşturmaya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Ancak Trump, bu hafta başında New York eyaleti savcılarına "terbiyesiz, kaba ve tamamen önyargılılar" şeklindeki yakıştırmalarla yüklendi ve şirketinin faaliyetlerinin "Amerikan iş çevrelerinde standart uygulamalar olarak kabul edilebileceğini ve hiçbir şekilde suç teşkil etmediğini" söyledi.





New York'ta hazırlanan iddianameye göre suçlamalar, Trump Organization'un üst düzey idarecilere sunduğu apartman daireleri, otomobil, özel okul ücreti ödemeleri gibi imkanlarla ilgili.





Trump Organization'ın sözcüsü ve avukatlarına konuya ilişkin açıklama yapmaları yönünde bırakılan mesajlara yanıt gelmedi. Weisselberg'ün avukatı Mary Mulligan ve Manhattan Bölge Savcılığı da açıklama yapmayı reddetti.





Bu yılın sonunda görevinden ayrılacak olan Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance, Donald Trump ve Trump Organization'la ilgili çeşitli konularda geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.





Vance ve ekibi, Trump adına bazı kadınlara sus payı olarak yapılan ödemeleri, şirketin sahip olduğu gayrimenkullerin değerinin doğru olarak belirlenip-belirlenmediğini ve vergi ödemelerini mercek altına almıştı.





Trump'ın gelir vergisi beyannamelerini elde etmek için uzun bir hukuk mücadelesi veren savcı Cyrus Vance, Trump Organization'la ilgili bazı belgelerin savcılığa ibraz edilmesi için mahkeme kararları çıkarttı, şirket yöneticileri ve Trump'ın yakın çevresinden başka kişileri sorguladı.





New York Eyalet Başsavcısı Letitia James ise Trump hakkında ayrı bir hukuki soruşturma yürütürken suç kapsamına girebilecek olası faaliyetlere ilişkin kanıtların ortaya çıkması sonucunda Vance'in ekibiyle işbirliği yapmak üzere iki avukat atadı.





Trump Organization'ın 73 yaşındaki mali işler müdürü Allen Weisselberg, oğlunun Trump'a ait bir apartman dairesini çok az maliyetle ya da maliyetsiz olarak kullandığına ilişkin soru işaretlerinin ortaya çıkması üzerine dikkatleri üzerine çekmişti.





Allen Weisselberg'ün oğlu Barry Weisselberg, 2018 yılındaki boşanma davası sırasında verdiği ifadede, kullandığı Trump Parc East apartman binasındaki dairenin "şirkete ait olduğunu, bu nedenle kira ödemediklerini" söylemişti. Barry Weisselberg, Manhattan'daki Central Park'ta bulunan ve Trump'a ait olan buz pateni pistinin idarecisiydi.





Barry Weisselberg'ün eski eşi Jennifer Weisselberg, her iki soruşturmada da yetkililerle işbirliği yapıyor. Jen Weisselberg, soruşturmayı yürüten savcılara vergi kayıtları ve diğer belgeleri teslim etmişti.





Eski Başkan Donald Trump ve müteahhit babası Fred Trump’ın en yakın çevresi içinde yer alan Allen Weisselberg’e yönelik suçlamalar, Trump’ın iş ilişkileri hakkında bildiklerini anlatarak yetkililerle işbirliği yapması konusunda bir baskı aracı olarak kullanılabilir.





Trump Organization, eski Başkan Trump’ın ofis binası, otel, golf kulübü gibi mülklerini, pazarlama anlaşmalarını ve televizyon programlarını içerek şirket. Donald Trump başkan seçildikten sonra gündelik faaliyetlerden sorumlu olarak şirketin başına Trump’ın oğulları Donald Jr. Ve Eric geçmişti.





Donald Trump’ın hakkında Perşembe günü herhangi bir suçlama yapılması beklenmese de kendi adını taşıyan şirkete yönelik suçlamaların, Trump’ın, savcıların yasadışı olduğundan şüphelendiği bazı faaliyetler hakkında neler bildiği ya da bu faaliyetlerin içinde ne ölçüde yer aldığı konusunda soru işaretleri oluşmasına yol açması bekleniyor.





Boston College Hukuk Fakültesi’nden profesör ve vergi uzmanı James Repetti, Trump Organization gibi bir şirketin elemanlarının sadece maaşları değil, apartman dairesi ya da otomobil gibi imkanlar üzerinden de stopaj vergisi kesmesi gerektiğini kaydediyor.





Profesör Repetti, şirketlerin sağladığı bu gibi imkanların, örneğin mesai saatleri dışında da ofiste olması gereken bir şirket elemanına işyerine yakın bir yerde oturması için apartman dairesi ya da iş gezisi için şirket otomobili tahsis edilmesi durumunda bunun gelir vergisi dahiline girmeyeceğinin altını çiziyor.