Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Sabah'ta tam sayfa Çin Komünist Partisi ilanı /01 Temmuz 2021 17:45

Yandaş Sabah'ta tam sayfa Çin Komünist Partisi ilanı

Sabah gazetesinin bugünkü nüshasında Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla tam sayfa bir ilan yayımlandı.

SHABER3.COM

Sabah gazetesi bugünkü nüshasında Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıldönümünün kutlandığı tam sayfa bir ilana yer verildi.

"Bu bir ilan sayfasıdır" notunun yer aldığı sayfada "Çin Komünist Partisi'nin 100 yıllık şanlı tarihi ve başarı kodları" başlığıyla bir yazı yer aldı.

Yazının spotunda "Bu yıl Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıldönümüdür. 1921'den 2021'e kadar Çin Komünist Partisi, Çin halkını, öncülük ederek yüz yıllık şanlı bir süreçten geçirmiş, yoksul ve geri kalmış Çin'i giderek daha müreffeh ve güçlü yeni bir Çin'e dönüştürmüştür" denildi.

Sözkonusu ilan şöyle:


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