Dev bankadan rapor: 'İnce'nin adaylığı Erdoğan'a yarıyor'

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili anket çalışmalarının yer aldığı bir rapor yayınladı.







Raporu köşesine taşıyan Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:





Dev banka Mart ayı içinde yapılmış ve denek sayıları 1472 ila 5750 arasında değişen 6 ayrı araştırmayı baz almış.







4 adayla gidilen bir seçimde iki sonuca göre seçim ikinci tura kalıyor, 4 sonuca göre Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor. Ortalama olarak bakıldığında Erdoğan’ın ilk tur oy potansiyeli 43.8 Kılıçdaroğlu’nun ilk tur potansiyeli 51.1. En alt ve en üst sonuçlar atıldığında ise Kılıçdaroğlu’nun oy oranı 50.4’e düşüyor.







10 ayrı araştırmanın sonucuna göre belirlenen iki adaylı seçimde ise Erdoğan’ın oy potansiyeli 45.7 Kılıçdaroğlu’nun 54.3. En alt ve en üst sonuçlar çıkarıldığında ise Erdoğan’ın oyu 45.2, Kılıçdaroğlu’nunki ise 54.8.







Yani İnce’nin iddiasının aksine İnce’nin adaylığı muhalefete değil, Erdoğan’a yarıyor.







Tabii bu sonuçlar Cumhur İttifakı'nın Yeniden Refah'ı ve HÜDA PAR'ı ittifaka katmak için neden bu kadar taviz verdiğini de anlatıyor bir yandan. İktidarın özgüvenli tavrı aslında bir tür karanlıkta ıslık çalma durumu.





Banka, seçimin galibine göre doların nasıl bir seyir izleyeceğini de öngörmüş.







Morgan Stanley’e göre eğer Millet İttifakı kazanır ise dolar önce hızlı bir yükselişe girip 24 TL’ye ulaşıyor, sonra duruyor ve sonbaharla birlikte duruluyor ve ekim ayında stabil hale gelip, düz bir çizgi izlemeye başlıyor.





Cumhur İttifakı kazanır ise önce mevcut seyri koruyor, yazı 22 TL’den tamamlıyor ve yaz sonundan itibaren hızlı bir yükselişle ekim ayında 27 TL’yi aşıyor.







İktidar bölünüp, Meclis ayrı Cumhurbaşkanlığı ayrı ittifakların olursa büyük bir hızla yükselip 25 TL’ye çıkıyor ve sonra da yükselişini sürdürüp yaz sonunda 27 TL’yi aşıyor.







Görülen o ki, kim kazanırsa kazansın birisi para bulana kadar kurlar yükselecek. Ve Morgan Stanley’e göre Millet İttifakı’nın para ya da ucuz para bulma ihtimali daha fazla.



