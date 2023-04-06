Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli, Erdoğan'ın hesaplarını altüst etti /06 Nisan 2023 22:01

Bahçeli, Erdoğan'ın hesaplarını altüst etti

Cumhur İttifakı'nda liste krizi çözülemedi. MHP, milletvekili aday listesini yarın Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde partilerinin aday listesi çalışmalarını tamamladıklarını ve saat 22.00'de kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı. Yalçın'ın yazılı açıklamasında listelerin yarın YSK'ye verileceği de ifade edildi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi MHP'den liste açıklaması geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır.

Milletvekili aday listemiz bu gece 22.00 ‘da EtikHaber sitesinde kamuoyuna duyurulacak ve 7 Nisan 2023 Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecektir."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli, Erdoğan'ın hesaplarını altüst etti Sonraki Haber >>

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir

Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir

Yeni 'Dün dündür, bugün bugündür' vakası

Yeni 'Dün dündür, bugün bugündür' vakası

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik

Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik

Nebati yine olay oldu

Nebati yine olay oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:46:47