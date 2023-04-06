Samanyolu Haber /Gündem / Bir parti seçime girmekten vazgeçti /06 Nisan 2023 16:56

Bir parti seçime girmekten vazgeçti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Emek Partisi Genel Başkanlığı'nın kendilerine ilettikleri yazıda 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere Emek ve Özgürlük İttifakı olarak girmekten vazgeçtiklerini bildirdi.

SHABER3.COM

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklamada, "Emek Partisi Genel Başkanlığı (EMEP) tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen yazıda; partilerinin 24 Mart 2023 tarihinde teslim ettiği protokolle 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında gireceğini beyan ettiği, ancak parti genel yönetim kurulunun yeni kararı uyarınca anılan seçime Emek ve Özgürlük İttifakı olarak seçime girmekten vazgeçtikleri bildirilmiştir" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bir parti seçime girmekten vazgeçti Sonraki Haber >>

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü!

Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir

Et fiyatlarının sebebi ve sorumlusu Nebati'dir

Yeni 'Dün dündür, bugün bugündür' vakası

Yeni 'Dün dündür, bugün bugündür' vakası

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Reha Yeprem ve Metin Haboğlu'ndan Almanca şiir sürprizi

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Anaokuluna palalı saldırı 4 ölü

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Akşener, kürsüden kurşun fırlattı

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Bakan'a açılış şoku: Boş meydana konuştu

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

Enes Kanter 15 Temmuz'u anlattı

Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik

Mescid-i Aksa'da büyük gerginlik

Nebati yine olay oldu

Nebati yine olay oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:27:46