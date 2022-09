Dev metropolde 'çocuk felci' alarmı

'İŞİ ŞANSA BIRAKAMAYIZ'

KENT SAKİNLERİNİN YÜZDE 90'I AŞILANACAK

New York Valisi Kathy Hochul, dört ilçeden alınan atık su örneklerinde çocuk felcine yol açan 'polio virüsü' tespit edilmesinin ardından bölge sakinlerini çocuk felcine karşı aşılama çabalarını hızlandırmak amacıyla afet acil durumu ilan etti.VOA Türkçe'nin aktardığına göre Hochul'un bu kararı, geçen ay New York kentinin Queens ilçesi sınırındaki Long Island'ın Nassau İlçesi’nden alınan örneklerde virüse rastlanmasının ardından geldi. Virüs bu yılın başlarında da New York kentinin kuzeyindeki Rockland, Orange ve Sullivan ilçelerinden alınan örneklerde bulundu.Eyalet Sağlık Bakanlığı’na göre, Amerika’da yaklaşık on yıldır doğrulanan ilk çocuk felci vakası temmuz ayında, Rockland ilçesinde bir yetişkinde görüldü. New York Eyalet Sağlık Müdürü Doktor Mary T. Bassett, "Çocuk felci konusunda işi şansa bırakamayız. Siz veya çocuğunuz aşılanmamışsa veya aşıları güncel değilse, felç hastalığı riski var" dedi.'Polio virüsü', bazı durumlarda geri dönüşü olmayan felce neden olabiliyor, ancak ilk kez 1955'te kullanıma sunulan bir aşı ile önlenebiliyor. Bilinen bir tedavisi olmamakla birlikte, üç doz aşının neredeyse yüzde 100 bağışıklık sağladığı belirtiliyor. Virüs öncelikle üç yaş ve altındaki çocukları etkilese de, her yaştan insan tehdit altında.Yetkililer, aşılanmamış yetişkinleri ve iki aylıktan küçük çocukları virüse karşı aşılanmaya çağırdı ve aşılı kişilere ömür boyu ek doz yapılmasını tavsiye etti. Hochul'un kararı, diğer adımların yanı sıra aşı oranlarını hızlandırmak için sağlık görevlilerine, ebelere ve eczacılara çocuk felci aşısı yapma yetkisi veriyor. Karar ayrıca sağlık hizmeti sağlayıcılarını aşılarla ilgili verilerle durumu güncellemeye yönlendiriyor.Olağanüstü hal, 9 Ekim'e kadar yürürlükte kalacak. Sağlık yetkilileri, kent sakinlerin yüzde 90'ının aşılanmasını hedefliyor. Eyalet Sağlık Bakanlığı, New York kentinin Rockland, Orange, Sullivan ve Nassau ilçelerindeki kişileri en yüksek risk altında oldukları konusunda uyardı. Orange ilçesinin yüzde 59'la bu ilçeler arasında en düşük aşılama oranına sahip olduğu belirtiliyor.