Samanyolu Haber /Spor / Dev yatırım: MANU'nun yüzde 25'ini aldı /13 Şubat 2024 20:41

Dev yatırım: MANU'nun yüzde 25'ini aldı

İngiliz iş adamı Jim Ratcliffe, Manchester United'ın %25'lik hissesini 1,25 milyar sterlin karşılığında satın aldı. INEOS sahibi, takıma ve Old Trafford'a yatırım yapmayı planlıyor.

SHABER3.COM

Premier Lig, Manchester United'ın %25 hissesinin İngiliz iş adamı Jim Ratcliffe tarafından satın alınmasına yeşil ışık yaktığını açıkladı.

Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, herhangi bir engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı ve satış işlemi yönetim tarafından onaylandığı belirtildi.

Manchester United'ın %25'lik payını 1,25 milyar sterlin karşılığında alan petrokimya devi INEOS'un sahibi Ratcliffe, bu satın alma ile futbol takımının operasyonlarında önemli bir role sahip olacak.

71 yaşında olan Ratcliffe, ayrıca Manchester United'ın evi Old Trafford Stadı'na yapılacak olan yatırımlar için 236 milyon sterlin sağlama taahhütünde bulunmuştu.

Manchester United, 2005 yılında Amerikalı Glazer ailesi tarafından 790 milyon sterline satın alınmıştı.
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