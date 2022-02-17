DEVA Partisi’nden Erdoğan göndermeli IBAN avcısı videosu

DEVA Partisi sosyal medya hesabı Twitter’dan bir video paylaştı. “Cebinizden daha fazla para çıksın istemiyorsanız sola kaydırın. #tinderavcısı #ibanavcısı” notuyla paylaşılan videoda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ve “Yastığının altında döviz olanlar” sözü kullanıldı.



TİNDER AVCISI GÖNDERMESİ



Videoda Netflix’in Tinder Avcısı filmine gönderme yapıldı. Netflix belgeseli “Tinder Avcısı”, online flörtleşme uygulaması üzerinden tanıştığı kadınları dolandıran Shimon Hayut’un hikayesini anlatıyor.