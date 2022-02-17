Samanyolu Haber /Politika / DEVA Partisi’nden Erdoğan göndermeli IBAN avcısı videosu /17 Şubat 2022 10:39

DEVA Partisi’nden Erdoğan göndermeli IBAN avcısı videosu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin #tinderavcısı #ibanavcısı notuyla paylaştığı videosu sosyal medyada gündem oldu.

DEVA Partisi’nden Erdoğan göndermeli IBAN avcısı videosu

DEVA Partisi sosyal medya hesabı Twitter’dan bir video paylaştı. “Cebinizden daha fazla para çıksın istemiyorsanız sola kaydırın. #tinderavcısı #ibanavcısı” notuyla paylaşılan videoda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ve “Yastığının altında döviz olanlar” sözü kullanıldı.

TİNDER AVCISI GÖNDERMESİ

Videoda Netflix’in Tinder Avcısı filmine gönderme yapıldı. Netflix belgeseli “Tinder Avcısı”, online flörtleşme uygulaması üzerinden tanıştığı kadınları dolandıran Shimon Hayut’un hikayesini anlatıyor.
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DEVA Partisi’nden Erdoğan göndermeli IBAN avcısı videosu

DEVA Partisi’nden Erdoğan göndermeli IBAN avcısı videosu

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