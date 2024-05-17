Erkan Yolaç hayatını kaybetti

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre TRT'nin efsane yarışması 'Evet-Hayır' ile tanınan televizyon dünyasının duayen ismi Erkan Yolaç (89) uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Solunum sıkıntısı nedeniyle hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşımıyla sürdürülmüştür."



"Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir."



"Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."



AMERİKA'DAKİ ÇOCUKLARI BEKLENİYOR



SÖZCÜ'ye konuşan Erkan Yolaç'ın 81 yaşındaki kardeşi Faik Yolaç "Ağabeyimin ölümünün üzüntüsünü yaşıyoruz. Amerika'da olan çocukları ve yakınlarının yarın Türkiye'ye dönmesini bekliyoruz. Ondan sonra kesin cenaze töreni ve defin yeri belli olacak" dedi

