Özgür Özel'den anayasa mesajı: Masadan uzak bir noktadayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni anayasa çalışmalarına oturmak için öncelikle mevcut anayasaya uyulması gerektiğini belirterek yeni anayasa konusunda şu anda masadan çok uzak bir noktada olduklarını söyledi.



Sözcü'de yer alan habere göre Özel, hükümetin yeni Anayasa çalışmaları konusunda "Bir anayasa tartışmasının usulüne, yani şekline bile girmek için önce bana bunu teklif edenlerin mevcut anayasaya harfiyen uyuyor olması lazım" dedi.



Anayasanın toplumsal mutabakat istediğini söyleyen Özel, kendisine oy verenlerin "neden gittin o masaya" diye kendisine soracağını belirterek "Toplumsal mutabakat yaratmanız lazım. (İktidar) Mevcut anayasaya uydukça biz o masaya yaklaşırız, mevcut anayasayı çiğnedikçe biz o masadan uzaklaşırız. Şimdi çok uzak bir noktadayız" diye konuştu.



"ANAYASA ERDOĞAN İÇİN YAPILDI"



Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi kararları, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi kavgasında yürütmenin taraf olması ve uygulanmayan onlarca hak ihlali kararı olduğuna vurgu yaparak "Artık hukuk devletinden çıkıldığı görüntüsünü gösteren, kuvvetler ayrılığından ziyade, kuvvetler birliği görüntüleri var" dedi.



"Anayasalar her doğan için yapılır. Bizimki Erdoğan için yapıldığı için bu hale geldi" diyen Özel şöyle konuştu:



- Eski anayasaya tam uyum birinci olmazsa olmaz bakış açımız... İkincisi yeni bir anayasa yapılacak dahi olsa mevcut anayasaya uymamanın üst düzeyde denetimi, müeyyideli yaptırımlarının olması lazım... Çok kötü bir pratikten geliyoruz. Türkiye çok şey kaybetti bu yüzden.



"ZAMAN İSRAFI OLARAK GÖRÜRÜZ"



Özel, "Anayasaya bu kadar çok anayasa ihlali yapılırken yeni bir anayasanın, bırakın oturup tartışmayı, usul tartışmasını dahi zaman israfı olarak görürüz" dedi.



ADAYLIK YANITI: HATALARI TEKRARLAMAYACAĞIZ



Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığının 2028 yılında nasıl belirleneceği sorusuna ise şöyle yanıtladı:



- Partideki hiçbir organ dışlanmadan yine kamuoyu araştırmalarından bilimsel çalışmalardan yaralanarak seçimi en garanti kazanacağımız Cumhuriyet Halk Partili bir kimse partimizin adayı olacak. Tek başına seçimi birinci turda kazanamayacak durumdaysak o durumda elbette ittifak arayışları da olabilir. Geçmişte yapılan hataları tekrarlamayacağız" diye yanıtladı.



Önemli hatalardan birinin seçim bittiğinin ertesi günü ittifak adayı konuşmak olduğunu söyleyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi aday konuşmayı da ittifak konuşmayı da seçim yaklaşırken yapacak" dedi.



Yerel seçimlerde CHP'nin başarısına atıfta bulunan Özel, "31 Mart seçim zaferini getiren tek bir şey değildi... Yani ne genel başkan performansıydı tek başına, ne adayların performansıydı, ne vaatlerimizdi, ne çok başarılı bulunan kampanyamızdı. Ne ekonomik şartlardı, hepsi birdendi. Ve biz bunların hepsini çok doğru yönettik" diye konuştu.



"İSRAİL'İN YAPTIKLARI ÖRTÜLEMEZ"



Özel, İsrail-Hamas arasında yaşanan savaş ile ilgili olarak Hamas'ın yaptıklarının "terör eylemi" olduğunu ve sivillere karşı böyle bir şey yapılmasının son derece kabul edilemez ve uluslararası camia tarafından en sert şekilde kınanması gerektiğini belirterek, "Ama bunu araçsallaştırarak (İsrail'in) 35 binden fazla kişiyi 15 binde fazla çocuğu katletmesinin savunulabilecek hiçbir tarafı yok ve iki tarafın yaptıkları birbirine denk değil" dedi.



"Bir tarafta terör eylemlerine girişen bir grup varken diğer tarafta uluslararası hukuka saygılı olması gereken bir devlet var. Burada İsrail'in kusurunun Hamas'ın yaptıklarıyla örtülebilecek tarafı kalmadı" diyen Özel, Filistin halkını güçsüz bırakacak yorumlar konusunda endişe ettiğini bu nedenle Hamas'ın kabul edilmeyen "terör" eylemleri karşısında İsrail'i haklı çıkaracak söylemlere dikkat ettiğini belirtti.



"TİCARET KISITLAMASI KARARI GEÇ ALINDI"



Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağı getirmesi konusunda da Özel "Estiği kadar yağmıyorlar. Ticaret meselesini de son derece iç siyaset üzerinden okuyarak yaptılar. Yoksa çok istemsizdiler bu konuda. Bence 35 bin kişinin katledildiği bir yerde alınması gereken bu karar çok geç alındı" dedi ve şöyle devam etti:



- Ben İsrail'le Türkiye ilişkilerinin kötüleşmesini hiçbir zaman savunmam, savunmadım ama bu kadar büyük bir katliama dur demek için bütün İsrail'in düşmanlarının değil, dostlarının İsrail'e karşı sert tutum takılması gerekiyor.