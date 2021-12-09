Samanyolu Haber /Gündem / Develer botokslu çıktı, güzellik yarışmasından atıldılar /09 Aralık 2021 15:13

Develer botokslu çıktı, güzellik yarışmasından atıldılar

Suudi Arabistan'daki deve güzellik yarışmasında 40'tan fazla deve, botokslu oldukları ve kendilerine çeşitli rötuşlar yapıldığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.

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Suudi Arabistan’da düzenlenen güzellik yarışmasına katılan 40’ı aşkın deve, botoks ve benzeri işlemler yapıldığı için diskalifiye edildi Kral Abdülaziz Deve Festivali kapsamındaki güzellik yarışmasına katılan develer, kıyafetlerine, duruşlarına, boyun, baş ve hörgüçlerinin şekline bakılarak jüri tarafından değerlendiriliyor. Bu ay başlayan festivalde onlarca deve 66 milyon dolarlık (909,14 milyon lira) ödül için yarışıyor.


Ancak yarışmanın jürisi, develerini dolgu, botoks, yüz gerdirme gibi işlemler yaptırarak ve kasları daha sağlıklı görünsün diye hormon vererek ‘yapay güzellik’ peşine düşen kişilerin sahip olduğu develerin yarışamayacağını açıkladı. Ve, bu yola başvurduğu belirlenen 40’ı aşkın deveyi yarışmadan çıkardı.

Yapılan işlemler develeri ‘daha gösterişli’ hale getirse de kurallara aykırı olduğunun altı çizildi. Bu tür işlemlerle doğallık dışına çıkılmasının diğer deve sahiplerine haksızlık olmasının yanı sıra develerin sağlığı açısından da doğru olmadığı, canlarının acıdığı belirtildi.


Festivalde güzellik yarışmasının yanısıra deve satışı, yarış gibi başka etkinlikler de düzenleniyor.

Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer ülkelerde deve yetiştirmek milyon dolarlarla ifade edilen bir endüstri. Başka ülkelerde de benzeri etkinlikler düzenleniyor.

2018’deki festivalde de bazı develer yine botoks yapıldığı gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.
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