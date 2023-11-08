Samanyolu Haber /Gündem / Devir teslim töreni öncesi Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti /08 Kasım 2023 14:48

Devir teslim töreni öncesi Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devir teslim töreni öncesi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti. Görüşme sonrası konuşan Özel, "Bu aile ziyareti sırasında da son derece sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum" dedi.

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CHP'nin 38. Olağan Kurultay'da Genel Başkan seçilen Özgür Özel, bugün yapılacak devir teslim töreni ile CHP'nin 8. Genel Başkanı olarak görevine başlayacak.

CHP'de 2010'da yapılan 33. Olağan Kurultay'da genel başkanlığa seçilen ve 13 yıldır bu görevi aralıksız sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bu görevi Özgür Özel'e teslim edecek.

Dün Manisa'yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara'ya geldi. Özel, devir teslim töreni öncesinde eşi Didem Özel ile birlikte eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

Özel çiftini kapıda Kemal Kılıçdaroğlu karşıladı.

Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Özgür Özel, "Sayın Genel Başkanımızı ve değerli eşlerini evlerinde ziyaret ettik. Bundan sonra da ilerleyen süreçte hem ailece hem de sayın Genel Başkanımızın tecrübesi ve birikimi hep önümüzü açar" dedi.

Özel, şunları söyledi: "Bu aile ziyareti sırasında da son derece sıcak bir şekilde karşılandık. Gerçekten mahcup oldum. Sayın Genel Başkanımın uğurlaması ve karşılaması nezaketini gösteriyor. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."
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