Samanyolu Haber /Kültür / Devletin 20 bin kitabı kayboldu /30 Temmuz 2020 09:40

Devletin 20 bin kitabı kayboldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, TÜİK tarafından açıklanan 2019 Kütüphane İstatistikleri’ni Meclis gündemine taşıdı.

SHABER3.COM

2018'de Ankara'daki Milli Kütüphane envanterinde 1 milyon 463 bin 488 kitap olduğunu belirterek ‘'Bu sayı 2019 yılında 19 bin 737 adet düşerek 1 milyon 443 bin 751 oldu. 20 bin kitap nerede?'' diye sordu.

Üye sayısı arttı

İlgezdi, kitap sayısı azalmasına rağmen, Milli Kütüphane'nin 2018'de 23 bin 747 olan kayıtlı üye sayısının ise bir yıl sonra 113 bin 267 artarak, 137 bin 014'e yükseldiğini de bildirdi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre İlgezdi, halk kütüphanelerinin istatistiklerinin de kafaları karıştırdığını belirterek, “Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'ndeki yaklaşık 800 bin eser Millet Kütüphanesi'ne taşındığı halde 2019 yılında halk kütüphanelerindeki kitap artışı 775 bin 967 olmuştur. Bu istatistiğe göre 2019 yılında halk kütüphanelerine 1 milyon 500 binden çok kitabın satın alınması ve bağışlanması gerekmektedir” dedi. 

“Kütüphane istatistikleri AKP'nin kültür politikasını da ortaya koymaktadır” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, 2003 yılında bin 350 olan kütüphane sayısının, 2019 yılında bin 1 182'ye gerilediğini ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Devletin 20 bin kitabı kayboldu Sonraki Haber >>

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:58:53