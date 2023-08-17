Samanyolu Haber /Gündem / DHA Bölge Müdürü öldüresiye dövüldü /17 Ağustos 2023 07:21

DHA Bölge Müdürü öldüresiye dövüldü

Demirören Haber Ajansı (DHA) Ankara Bölge Müdürü Ersin Ercan, Zonguldak’ta saldırıya uğradı. Ercan'ın ağır şekilde yaralandığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Pusula Gazetesi'nin haberine göre, olay akşam saatlerinde Zonguldak merkeze bağlı Yayla Mahallesi’nde tenis kortu önünde yaşandı. İddiaya göre, H. K,, M.K. ve kimliği belirlenemeyen üçüncü bir kişi, Demirören Haber Ajansı (DHA) Ankara Bölge Müdürü Ersin Ercan’a beyzbol sopalarıyla saldırdı.

Yerel Pusula Gazetesi'nin haberine göre, aldığı darbelerle yaralanan Ersin Ercan için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan sağlık personeli yaralı Ercan’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Saldırıya uğrayan Ercan'ın kafasından darbe aldığı, kaburgasının kırıldığı ve akciğerinin zedelendiği öğrenildi.

Polis, saldırı olayını gerçekleştirdiği iddia edilen Hakan K., Mustafa K. ve ismi tespit edilemeyen üçüncü kişiyi arıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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