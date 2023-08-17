Anket şirketi sahibinden MHP'ye ahlaksız teklif

tv100'ün ekranlarında yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar'a Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, gazeteci Gürkan Hacır, hukukçu Metehan Özkan, siyasal iletişim Ferhat Murat, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster konuk oldu.



Özkan, bir seçim öncesi MHP Genel Merkezi Özel Kalem'de otururken şahit olduğu bir olayı anlattı. Olayı dinleyenler kulaklarına inanamazken, Özkan'ın aktardıkları şöyle oldu:



Bir seçim öncesi MHP Genel Merkezi'ne, özel kaleminde oturuyorum. Hepinizin tanıdığı ve öyle ekranlarda böyle anlı şanlı böyle parlak kravatlar takıp çıkan bir anketçi var. Seçime de az bir süre var.



Siyasi partileri geziyor anladığım kadarıyla. Yeni anketçilerden de değil, hepinizin tanıdığı bir isim. Geldi dedi ki "Devlet Bahçeli'yle görüşmek istiyorum." Devlet Bey'in de prensipleri var; anketçilerle görüşmez, seçime yakın adaylarla görüşmez, yabancı misyon temsilcileriyle görüşmez. Sizin de dediğiniz gibi bir duruşu var, anketçiyle neden görüşsün?



Devlet Bey anketçiyle görüşmedi, anket şirketi sahibi de otururken dedi ki "bir maddi menfaat karşılığında puanları ve iki üç puanı arttırırım." Tabii sert bir tepkiyle karşılaştı özel kalemde. Böyle bir şeyi nasıl teklif ediyorsun diye.



Bu olaydan iki üç gün sonra o kişinin anket şirketinin yaptığı ankette Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki üç puan düşük gösterdi. Ben bizzat oturduğu yerde, ofisinde anket hazırlayan kişileri biliyorum. Masa başında. Ama bunlara rağbet ediyoruz.