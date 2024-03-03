‘Dijital demans’ tehlikesinin farkında mısınız?

Demans, beyindeki değişikliklere bağlı olarak düşünme yeteneğinde azalmayı tanımlayan ve hafızayı, dili ve muhakemeyi etkileyen bir şemsiye terim. Demans belirtileri hafif ile şiddetli arasında değişir ve kişinin bilişsel işlevleri ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye yol açabilir.





Bazı uzmanlar, teknolojinin aşırı kullanımıyla ilişkili bilişsel değişiklikleri tanımlamak için ‘dijital demans’ terimini kullanıyor. Dijital demans gerçek bir durum olmasa da araştırmalar, aşırı teknoloji kullanımının demans benzeri değişikliklere yol açabileceğini ve hatta muhtemelen demans riskini artırabileceğini ortaya koyuyor.



