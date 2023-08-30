Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat çeken iddia: Erdoğan’ın kendi yerine düşündüğü isim belli oldu /30 Ağustos 2023 15:23

Dikkat çeken iddia: Erdoğan’ın kendi yerine düşündüğü isim belli oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "kendisinden sonrası için kafa yorduğunun" konuşulduğunu söyleyen Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Erdoğan'ın kafasındaki ismi yazdı.

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Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, kaleme aldığı yazısında Erdoğan'ın veliahtı olarak tercihinin aile çevresi olduğunu belirtti. Balbay "Teknolojinin sadece festivali olmaz, siyaseti de olur!" diyerek, damadı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü ima etti.

Balbay, yazısının ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:


"AKP’nin 7 Ekim’deki 7. Olağan Kongresi'nde kadrolarını neredeyse yüzde 80’e varan oranda değiştireceği konuşuluyor. Hükümetteki 28 Mayıs sonrası yaşanan ciddi değişiklik partiye de yansıyacak. Bu elbette önemli ama her şeye tek kişinin karar verdiği 'şahsım' rejiminde görüntüyü kurtarmaktan başka bir şey değil. AKP’deki derin kulislerde Erdoğan’ın partide kendisinden sonrası için de kafa yorduğu konuşuluyor. Tercihin daha çok aile çevresinden olacağı yönünde söylentiler var. Teknolojinin sadece festivali olmaz, siyaseti de olur!"
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