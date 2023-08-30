Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu cevapladı: Yeniden aday mı? /30 Ağustos 2023 15:38

İmamoğlu cevapladı: Yeniden aday mı?

31 Mart 2024 yerel seçimleri yaklaşırken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanlığına yeniden aday olması beklenen Ekrem İmamoğlu, "Aday mısınız?" sorusuna cevap verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Tramvayı açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşmalarının ardından İmamoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

Yeniden aday olacak mı?
Yerel seçimler yaklaşırken İBB'ye yeniden aday olması beklenen İmamoğlu'na "Aday mısınız?" diye soruldu. İmamoğlu bu soruya şu yanıtı verdi:

"Yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur. Çünkü adaylığın koşulları var. Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim. Neyin nasıl ifade edileceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade edebilirim. Zamanı gelince konuşulur."

Meral Akşener sorusu
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben İmamoğlu ve Yavaş’ın, Türk Milleti’nin çağrısına yanıt vereceğini sandım. Onlara ateşten gömleği giydirmeyi beceremedim" sözleri hatırlatıldı.

İmamoğlu, bu hatırlatmanın üzerine "Her şey çok güzel olacak" yanıtını verdi. Meral Akşener ile görüşme yapıp yapmadığına ise İmamoğlu, "Biz her zaman görüşüyoruz" dedi.
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