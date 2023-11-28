Samanyolu Haber /Teknoloji / Dikkat çeken rapor: Yapay zeka, çalışanların maaşlarını düşürecek /28 Kasım 2023 20:26

Dikkat çeken rapor: Yapay zeka, çalışanların maaşlarını düşürecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) araştırmasında yapay zekanın hızlı şekilde benimsenmesinin ücretleri düşürebileceği fakat bugüne kadar yüksek vasıflı olanlar için istihdamı yok etmek yerine istihdam oluşturduğu belirtildi.

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Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB),  “Yapay zekanın insan emeğini yok ettiğine dair raporlar fazlasıyla abartılmış olabilir.” başlığıyla yayımlanan araştırma raporunda, yapay zeka konusunda son gelişmelerin yeni teknolojilerin istihdama etkisine ilişkin tartışmayı yeniden alevlendirdiği ifade edildi.

Yapay zekanın, tıbbi tavsiye sağlamaktan kod yazmaya kadar hem üretimde hem de hizmetlerde kullanıldığının vurgulandığı raporda, şirketlerin yapay zekaya daha fazla yatırım yapmasının halk arasında işlerinin geleceğine ilişkin endişelere yol açtığına değinildi.

“BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BÜYÜK KISMI HENÜZ GÖZLENMEDİ”

16 Avrupa ülkesinde yapay zeka destekli teknolojiler ile istihdam payları arasındaki bağlantının incelendiği raporda, yapay zekanın kullanıldığı sektörlerde istihdam payının arttığı, düşük ve orta vasıflı işlerin büyük ölçüde etkilenmediği ve yüksek vasıflı pozisyonların en büyük artışı kaydettiği aktarıldı.

Yapay zekanın çalışanların ücretleri üzerinde “nötr veya hafif olumsuz etkilerinin” olduğuna ve bu etkilerin artabileceğine dikkat çekilen raporda, “Yapay zeka destekli teknolojiler geliştirilmeye ve benimsenmeye devam ediyor. Bu teknolojilerin istihdam ve ücretler, dolayısıyla büyüme ve eşitlik üzerindeki etkilerinin büyük kısmı henüz gözlenmedi.” ifadesi kullanıldı.
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