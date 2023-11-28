Son zamlar da eridi, asgari ücrete yeni zam sinyali geldi

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.







Akbaşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerinde verecekleri önergeyle, 5 bin liralık ikramiye ödenmesi konusunda çalışan-çalışmayan emekli ayrımını ortadan kaldıracaklarını bildirdi.







Akbaşoğlu ayrıca, "Yılbaşında da emeklilerimizle, çalışanlarımızla ve memurlarımızla ilgili gerekli düzenlemeleri de inşallah maaş artışları noktasında en güzel şekliyle ortaya koyacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.





ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI 1 ARALIK'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen yeni asgari ücret belirleme çalışmalarını önümüzdeki ay başlatacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu önemli konuyu ele almak üzere ilk toplantısını gerçekleştirecek.







