Samanyolu Haber /Gündem / Dilan-Engin Polat çiftine uyuşturucu soruşturması /03 Aralık 2023 15:30

Dilan-Engin Polat çiftine uyuşturucu soruşturması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan-Engin Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma, ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.

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Kara para aklama, örgüt üyeliği ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan-Engin Polat hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre çift "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" ile suçlanıyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Avukat Feyza Altun'un geçen ay yaptığı ihbarla, 10 Ekim tarihinde bir dilekçe verildi. İhbar dilekçesine göre, Altun'un ofis telefonunu arayan ve sekreteriyle konuşan A.K. isimli bir kişi Kapalıçarşı'da esnaf olduğunu ve Polat Ailesi'yle ilgili anlatacakları olduğunu söyledi. Daha sonra bu kişi ile görüşen ve konuşmayı kayda alan Altun; A.K. adlı Kapalıçarşı esnafının, Dilan ve Engin Polat'ın Dipomed Medikal şirketleri aracılığı ile kaçak yollarla hammadde getirdiğini iddia etti. A.K., bu ham maddelerin belirli bir seri numaralı parti ürünleri içerisinde uyuşturucu ham maddesi olduğunu ve bazı ham maddelerdeki uyuşturucunun Türkiye'deki laboratuvarlarda ayrıştırıldığını öne sürdü.

Avukat Altun, elindeki kayıtları sunabileceğini belirterek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine Başsavcılık Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan soruşturma başlattı.

Bu suçtan başlatılan soruşturma, ana kara para aklama soruşturmasıyla birleştirildi.
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