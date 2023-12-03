Samanyolu Haber /Gündem / Hukuksuzluklar bir cana daha mal oldu: Mustafa Çifti hayatını kaybetti /03 Aralık 2023 16:00

Hukuksuzluklar bir cana daha mal oldu: Mustafa Çifti hayatını kaybetti

KHK ile kapatılan kurumlarda çalıştığından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilen muhasebeci Mustafa Çiftçi, hayatını kaybetti.

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15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik başlatılan ve bugüne kadar aralıksız sürdürülen, hukuksuz gözaltı, yargılama ve tutuklamalar bir cana daha mal oldu.

Balıkesir’de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Fırat Eğitim Kurumları’nda muhasebeci olarak görev yapan Mustafa Çiftçi, Sincan Cezaevi’nde yakalandığı akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti

Hakkında açılan dava nedeniyle 6 Ağustos 2021’de tutuklanan Çiftçi’ye, cezaevinde yapılan tetkikler sonrası ancak 7 ay sonra 4. evre akciğer kanseri teşhisi konulabildi.

Hastalığın ilerlemesine rağmen Çiftçi, aylarca tahliye edilmedi. Çiftçi, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından 5 Haziran 2023’te tahliye edildi. Geç teşhis konulduğu için hastalığı kısa sürede ilerleyen Çiftçi’ye 1 yıl süreyle infaz erteleme verildi.

Çiftçi’nin ölüm haberini veren eşi Hatice Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eşimin bu dünyadaki sıkıntıları çileleri son buldu… Eşimi Mustafa Çiftçi’yi kaybettik. Rabbim merhametiyle muamelede bulunsun inşallah” ifadelerini kullandı.
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