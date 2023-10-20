Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat davası Gürcistan'a uzandı: Galip Öztürk, yasa dışı bahis... /20 Ekim 2023 01:16

Dilan Polat davası Gürcistan'a uzandı: Galip Öztürk, yasa dışı bahis...

Mal varlıklarına el konulan Dilan- Engin Polat soruşturmasında ilişki ağının Gürcistan'a uzandığı ortaya çıktı. İddiaya göre Polat çiftinin şirketlerinde bahis çetelerinin paraları aklanıyordu.

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'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan ve yurtdışına çıkış yasağı getirilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile yakınlarının şirketlerine ilişkin soruşturma devam ederken, 'paranın kaynağı' hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.     

Cumhuriyet'ten Murat Ağırel'in yazısına göre Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın ilişki ağının Gürcistan'a kadar uzandığı ortaya çıktı.

Engin Polat'la ilişkisi olduğu belirtilen ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Derkan Başer'in yasadışı bahis patronu Veysel Şahin'in sağ kolu olduğu iddia ediliyor.

Türkiye'de cinayet işlemek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından yurtdışına firar eden Galip Öztürk ile de ilişkisi olan Derkan Başer'in 'patronu' Veysel Şahin'in yaklaşık 5 milyar euroluk illegal bahis ağını yönettiği belirtiliyor.

İddiaya göre emniyet, Engin Polat aracılığıyla Gürcistan’daki bu çete mensuplarının paralarının aklandığından şüpheleniyor.
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