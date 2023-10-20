Cape Town Star Kolej öğrencisi, prestijli bilim ödülünü belediye başkanından aldı

TÜRKMEN TERZİ- GÜNEY AFRİKA







. Dünyaca ünlü Cape Town şehrinin Belediye Başkanı Geordin Hill-Lewis, “Gücü Korumak: Kablo Hırsızlığına Akıllı Çözüm” mühendislik projesi ile yüzlerce proje arasından ikinci seçilerek üstün bir başarı gösteren Sablay’a ödülünü şehrin Gözlemevi'ndeki Cape Town Bilim Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde takdim etti.





Aalyiah Sablay çalışmasından dolayı 15 000 Rand para ödülü alırken, Star Koleji ise öğrencisini projeye hazırladığı için 30 000 Rand ödüle layık görüldü.





"Başkan’ın Bilim ve İnovasyon Fuarı" yarışmasına yüzlerce proje başvurusu sunuldu ancak yalnızca en iyi 20 proje fuarda sergilenmek ve büyük ödüller için yarışmak üzere seçildi.





Star Koleji Müdürü Osman Karaayvaz bilim yarışmasında kazandıkları başarıyı şu cümlelerle anlattı, “Belediye Başkanı Geordin Hill-Lewis'in olağanüstü projeleri onurlandırdığı ödül töreninde, Aaliyah Sablay isimli öğrencimiz, çok büyük bir gayret sarfederek ortaya koyduğu mühendislik projesi yüzlerce bilim projesini geride bırakarak, okulumuzu bu çok prestijli yarışmada temsil etmekle kalmadı, ikinciliği de göğüsledi. Bu olağanüstü başarılar belediye başkanımızı ve biz eğitimcileri gururlandırıyor.”





Yarışmada ilk 20’ye projeye giren diğer proje ise 10. Sınıf öğrencisi Emine İnal’ın “Çevre Bilimleri Projesi: Kumaş Kirliliğine Çözüm” çalışması oldu.













Cape Town Belediye Baskani, Ingiliz gazetesi The Telegraph okuyuculari tarafindan 2023 yilinda dünyanin en güzel sehri secilen sehrindeki yasam kalitesini, bilim olimpiyatlarina secilen projeleri hayata gecirerek daha da artirmayi hedefliyor.









