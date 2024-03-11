Dilan Polat dosyasının eski savcısı rüşveti anlattı:

Dilan Polat davasına bakan emekli savcı G.K.’nın, yargıdaki makamlara sunduğu rüşvet belgeleri ve yargıda perde arkasında yaşananları anlattığı yazışmaları ortaya çıktı.,



Gazeteci Barış Terkoğlu, bugünkü köşesinde Dilan Polat dosyasının savcısı G.K.’nin ilgili makamlara sunduğu iddia edilen Whatsapp yazışmalarını yazdı. Terkoğlu, yazısında “Herkesin kendi işini savcıyla ve hakimle gördüğü bu kara düzende mesele sadece adaletin itibarsızlaşması değil. Sistemde herkesin herkesle kavgası var. Bir yanda ülkücüler, bir yanda Hakyol, bir yanda İstanbul grubu. Bir yanda bakan bir yanda bakan yardımcıları. Bir yanda Çağlayan Adliyesi bir yanda Anadolu Adliyesi” ifadelerini kullandı.



Terkoğlu, G.K.’nin sunduğu iddia edilen belgeleri, “İlk kez duyacağınız” diyerek anlatırken, “İlk kez duyacağınız bu belge ise belli ki Savcı G.K. kaynaklı. Daha önce bahsettiğim soruşturmalardan birinde, işadamı M.A.’dan rüşvet almakla suçlanan Savcı G.K., işadamı M.A. dosyasındaki bazı WhatsApp konuşmalarını devletin ilgili birimlerine sunmuş. Bu konuşmalara dayanarak özetle “ben değil asıl onlar rüşvetçi” demiş” diye yazdı.



Terkoğlu yazışmalarda geçen ifadelerden bazılarını ile şöyle aktardı:



“Görüşeyim çözülür istenilen parayı versin yeter ki”, “Abi ne F…’sü ne başka bir şey çözemeyecekleri iş yok, sen biliyorsun, parayı yeter ki koysun”, “gönderdin mi emaneti kardeş”, “yukarısı bende sen parayı gönder yeter ki, her türlü bağlarım en tepeye ulaşırım gerekirse, hepsi aç”, “senin içişleriyle bağın var mı hala, çok sevdiğim T. Abi var Emniyet’in araç işlerini yapmak istiyorlar, S.’nin akrabası yapıyor demişler ama yapan da akraba filan değil yukardan bağlantı kurarsan alırsın diyorlar”, “sen getir, para ve kadın varsa sorun yok, direkt görüşüyorum ben S. ile, işlerimizi de bitirtiyoruz sen getir işi”, “500’e kadar bağlarım, mahkeme işi bende, bu paralara dosya çözülmez normalde, hele böyle dosyalar”, “halloldu, elden teslim ettim, 180 verdim, 170 de iş bitiminden sonra”, “Ben hallettireceğim, görüştüm Ş. Abi’yle de Ankara’yla da, parada anlaşırsak çözecekler”, “diğer işle alakalı S. ile görüştüm ben para transferini Perşembe günü yapacaklarmış 4.5 milyon”…