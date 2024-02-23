Samanyolu Haber /Gündem / Dilan Polat'ın hesabından dikkat çeken 'adalet' paylaşımı /23 Şubat 2024 17:58

Dilan Polat'ın hesabından dikkat çeken 'adalet' paylaşımı

Kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat‘ın Instagram hesabından 4 ay sonra ilk kez bir 'post' paylaşımı yapıldı. Yazılan not ise dikkat çekti.

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Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutukluluğun devamı kararı verilmişti.

'GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR'
Dava devam ederken, cezaevindeki Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra bir gönderi yayınlandı. Dilan Polat ile Engin Polat’ın yan yana oluğu bir fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğrafın altına ise “Geciken adalet, adalet değildir” cümlesi yazıldı ve #DilanPolatYalnızDeğildir başlıklı etiket yer aldı.
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