Samanyolu Haber /Gündem / Kırgız ekonomisine yapılan yatırımların % 35'i Rusya’dan /23 Şubat 2024 16:55

Kırgız ekonomisine yapılan yatırımların % 35'i Rusya’dan

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin beş ülke liderini Kazan’da ağırladı.

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Rusya Federasyonu’nun Tataristan bölgesi Kazan şehrinde  düzenlenen ‘Geleceğin Oyunları’ adlı çoklu spor turnuvasının açılışına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Sırbistan liderleriyle görüşmeler yaptı.

NATO üyeliğine doğru ilerlemeyi reddetti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Milorad Dodik ile yaptığı görüşmede Rus lider, ülkesinin Sırp Cumhuriyeti ile uzun süredir devam eden ilişkilerin ‘doğası gereği kesinlikle yapıcı olduğunu’ hatırlattı. Sırpların Batı politikalarını reddettiğine dikkat çeken Milorad Dodik ise Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmama yönündeki ısrarlarının sürdüğünü ve ülkesinin NATO üyeliğine doğru ilerlemeyi reddettiğini belirtti.

Kırgız ekonomisine yapılan yatırımların  % 35'i Rusya’dan

Kırgızistan lideri Sadır Caparov ile bir araya gelen Putin, Rusya ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin her alanda başarıyla geliştiğini belirterek, “Kırgız ekonomisine yapılan doğrudan yatırımların yüzde 35'i Rusya’dan. Bu konularda çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Kırgız lider ise, Rus mevkidaşına seçim kampanyasında başarılar diledi.

Tokayev ile gündem gündem enerji

Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev ile kapsamlı işbirliği konusunu görüştü. Liderler özellikle enerji alanında işbirliğini masaya yatırdı. Kazakistan’da inşa edilen enerji santralleri ve Çin'e giden gaz boru hattının inşasını kapsamlı şekilde ele aldı.

Özbekistan ile ilişkiler başarılı gelişiyor

Putin, Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin son derece başarılı bir şekilde geliştiğini vurguladı. Mirziyoyev de Rus liderin seçimleri kazanacağına inandığını ifade ederek, Mart ayındaki seçimlerin ardından onu Özbekistan'a davet etti.
Çözemeyeceğimiz tek sorun bile yok

Tacikistan lideri Emomali Rahmon ile de bir araya gelen Putin, iki ülke arasındaki işbirliğininin geliştiğine vurgu yaparak, "Özellikle görüşmelerimizden sonra çözemeyeceğimiz tek bir sorun bilmiyorum. Her yönde hareket edeceğiz. Başarının en önemli faktörlerinden biri de liderlerin kişisel ilişkileridir” dedi.
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